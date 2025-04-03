Türkiye’den AB Komiseri Kos’a sert tepki: Kabul edilemez

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg'da düzenlenmekte olan 31 Mart - 3 Nisan tarihli Genel Kurul toplantısı kapsamında, Türkiye'yle ilgili bir dizi toplantı yapmıştır. Avrupa Birliği'nin (AB) içinde bulunduğu bu güç dönemde, AP'nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsiyoruz.

Avrupa Parlamentosu'nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim, sözkonusu toplantılar, Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur.

Toplantılardan birinde konuşan Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos'un, ülkemize yapacağı ziyareti yapmayacağı yönündeki açıklamasını ise AB içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Komiser Kos'un bu tutumu, Avrupa Komisyonu'nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmamaktadır.

Her halükarda, AB'nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez.

Bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan bazı kesimlerin, Türkiye'de henüz sonuçlanmamış bazı hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesi çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır.