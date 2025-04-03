PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'den AB Komiseri Kos'a sert tepki: Kabul edilemez

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile ilgili düzenlenen toplantılara sert tepki gösteren Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, AP’nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine Türkiye’yi hedef aldığını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 19:20 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 19:20
Türkiye’den AB Komiseri Kos’a sert tepki: Kabul edilemez

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg'da düzenlenmekte olan 31 Mart - 3 Nisan tarihli Genel Kurul toplantısı kapsamında, Türkiye'yle ilgili bir dizi toplantı yapmıştır. Avrupa Birliği'nin (AB) içinde bulunduğu bu güç dönemde, AP'nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsiyoruz.

Avrupa Parlamentosu'nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim, sözkonusu toplantılar, Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur.
Toplantılardan birinde konuşan Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos'un, ülkemize yapacağı ziyareti yapmayacağı yönündeki açıklamasını ise AB içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz.
Komiser Kos'un bu tutumu, Avrupa Komisyonu'nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmamaktadır.

Her halükarda, AB'nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez.
Bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan bazı kesimlerin, Türkiye'de henüz sonuçlanmamış bazı hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesi çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Boykottan alındı dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy’dan oyunculara sokak baskısı: WhatsApp mesajları ifşa
Suriye’de skandal görüntüler! İmralı’nın Silah bırak dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri YPG’lilerle halaya durdu
Sustalı Ceylan
Devlet Bahçeli’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi: Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek
Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba’dan CHP’ye Özel dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM’de isyan etti: Çarşaf liste esastır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan A Haber’de boykot tepkisi: Millet tuzağı bozdu
CHP’li Özgür Özel’in boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi! Emsal maçları geride bıraktı
Çin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüş
Cinsel taciz yalanı… Emniyet hareke geçti! Berna Laçin, Melek Mosso, Yekta Kopan…
Mourinho’nun Okan Buruk’a müdahalesi dünya basınında: Çılgın anlar!
İBB’deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu! İşte Murat Ongun’un adrese teslim ihaleleri
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...
Bakan Kurum bakırcı ustasının hikayesiyle CHP’nin boykotuna tepki gösterdi: Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var
CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! Kart harcamaları 2 Nisan’da iki katına çıktı
İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv Türkiye’ye mesaj dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor
CHP’nin boykot çağrısına tepki! Neyi amaçlıyorlar? FETÖ yöntemleri devrede: Milli güvenlik sorununa dönüşebilir
TÜİK açıkladı! Mart ayı enflasyon rakamı belli oldu: Kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz
MEMUR ZAMMINA ENFLASYON AYARI | TÜİK verileri açıkladı yeniden hesaplama başladı! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?
EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?
Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...