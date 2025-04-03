TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

Bu akşam (3 Nisan 2025) ekranlarda hangi dizilerin ve filmlerin olacağı takip edilirken kanallar, güncel programlarını izleyicilerle paylaşıyor. Birçok kişi "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunu araştırıyor. Peki bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 3 Nisan tv yayın akışı
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Beşiktaş - Göztepe (20:30)
TRT 1: Portreler "Kayahan"
KANAL D: İnci Taneleri (tekrar)
STAR TV: Aykut Enişte (film)
SHOW TV: Sosyete Şaban (film)
3 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş - Göztepe
22:40 Başka Bir Gün
MÜGE ANLI CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
3 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Portreler: Kayahan
3 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
22:45 Piyasa
3 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:15 Deha
04:45 Bahar
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üçkağıtçı
21:45 Sosyete Şaban
23:30 Siyah Kalp
3 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
00:50 Yalı Çapkını
03:00 Tarkan
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
(Kaynak: Takvim Foto arşiv)