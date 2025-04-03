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TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

3 Nisan 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler, TV yayın akışını takip ediyor. Seyirciler "Bu akşam hangi diziler var?" ATV, TRT 1, Show Tv ve Star ekranlarında hangi programların yayınlanacağını merak ediliyor. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayın frekans bilgileri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki bugun hangi diziler var? İşte tv yayın akışı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 08:57
TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

Bu akşam (3 Nisan 2025) ekranlarda hangi dizilerin ve filmlerin olacağı takip edilirken kanallar, güncel programlarını izleyicilerle paylaşıyor. Birçok kişi "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunu araştırıyor. Peki bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 3 Nisan tv yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Beşiktaş - Göztepe (20:30)

TRT 1: Portreler "Kayahan"

KANAL D: İnci Taneleri (tekrar)

STAR TV: Aykut Enişte (film)

SHOW TV: Sosyete Şaban (film)

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

3 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

01:50 Can Borcu

05:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Beşiktaş - Göztepe

22:40 Başka Bir Gün

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

MÜGE ANLI CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

MÜGE ANLI CANLI İZLE

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

3 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Portreler: Kayahan

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

3 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

22:45 Piyasa

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

3 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:15 Deha

04:45 Bahar

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üçkağıtçı

21:45 Sosyete Şaban

23:30 Siyah Kalp

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

3 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

00:50 Yalı Çapkını

03:00 Tarkan

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Aykut Enişte

TV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV’de bugün hangi diziler var?

(Kaynak: Takvim Foto arşiv)