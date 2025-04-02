İBB eski Başkanı İmamoğlu’nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun, Reşitpaşa'daki 3 villayı 15 milyon TL'ye alması çok tartışıldı. Bu evler, önce paravan şirket Güllüce Tarımcılık A.Ş. adına alındı. Sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarıldı. Mal beyanında da saklandı.

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu, daha önce değeri 1.5 milyar TL olan 3 villayı 15 milyon TL’ye aldı. (Takvim.com.tr)



Şimdi de villalardan birinin, yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verildiği ortaya çıktı. Lüks evi, ALTAŞ Danışmanlık A.Ş.'nin geçen yaz kiraladığı vurgulandı. Bu gelişme ile bir villanın bile bir yılda kendisini fazlasıyla amorti ettiği anlaşıldı.