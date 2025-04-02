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İBB eski Başkanı İmamoğlu'nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!

Yolsuzluktan tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu,daha önce değeri 1.5 milyar TL olan 3 villayı 15 milyon TL’ye aldı. Bunlardan birini, yıllık peşin 6 milyon TL’ye kiraladı. Kısa sürede büyük kar sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
İBB eski Başkanı İmamoğlu’nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!

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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Reşitpaşa'daki 3 villayı 15 milyon TL'ye alması çok tartışıldı. Bu evler, önce paravan şirket Güllüce Tarımcılık A.Ş. adına alındı. Sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarıldı. Mal beyanında da saklandı.

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu, daha önce değeri 1.5 milyar TL olan 3 villayı 15 milyon TL’ye aldı. (Takvim.com.tr)Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu, daha önce değeri 1.5 milyar TL olan 3 villayı 15 milyon TL’ye aldı. (Takvim.com.tr)

Şimdi de villalardan birinin, yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verildiği ortaya çıktı. Lüks evi, ALTAŞ Danışmanlık A.Ş.'nin geçen yaz kiraladığı vurgulandı. Bu gelişme ile bir villanın bile bir yılda kendisini fazlasıyla amorti ettiği anlaşıldı.

İmamoğlu'nun villalarından birinin, yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verildiği ortaya çıktı. (AA)İmamoğlu'nun villalarından birinin, yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verildiği ortaya çıktı. (AA)


KILIÇLAR ÇEKİLDİ
CHP kurultayı öncesi Kılıçdaroğlu'nun, tüm imkanları zorladığı öğrenildi. 500'ü aşkın kemik oyu olduğu, 30 vekilden destek aldığı iddia edildi.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile 28 kişinin diplomasını iptal etti. Diplomaların, veri tabanından silineceği öğrenildi. HUZEYFE ATICI

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