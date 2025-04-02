Altın madeni evimizdeymiş: Bu ürünlerde gizli altın varmış

Kimyasal İşlem (Leaching – Siyanür veya Aqua Regia Yöntemi)

Altını çıkarmak için genellikle asidik çözeltiler kullanılır. Bu yöntemler, evde denemeye uygun değildir çünkü hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verebilir.

Fiziksel Ayırma Yöntemleri

Bazı tesisler, cihazları öğüterek fiziksel ayrıştırma işlemi yapar. Bu süreç daha güvenlidir ancak altını saf halde çıkarmak için ek kimyasal işlemler gereklidir.