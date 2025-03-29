Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu! CHP’liler içerideki müşterileri de linç etti: 4 gözaltı

Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır almakta vakit kaybetmeyen CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bu kez de hedefini yerli ve milli markalara çevirdi.
Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır almakta vakit kaybetmeyen CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bu kez de hedefini yerli ve milli markalara çevirdi.
Türk halkından kopukluğunu gözler önüne seren CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de boykot çağrısı yaptı.
Espressolab ve D&R gibi birçok Türk markasının olduğu boykot listesini okuyan Özgür Özel, "Yerin dibine gömün" dedi.
MİTİNG SONRASI ESPRESSOLAB'A SALDIRDILAR
Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından bugün skandal görüntüler sosyal medyada gündem oldu. CHP'liler, Maltepe'deki miting sonrası Espressolab'ta oturan vatandaşlara saldırdı.
Saldırıda sandalyeler havada uçuştu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 4 GÖZALTI
Skandal saldırı sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.
İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.
Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.