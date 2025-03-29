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Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu! CHP'liler içerideki müşterileri de linç etti: 4 gözaltı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak boykot çağrısında bulundu. Espressolab ve D&R gibi birçok Türk markasının içinde bulunduğu listeyi “yerin dibine gömün” diyerek açıklamasının üstüne CHP'liler, Maltepe'deki miting sonrası Espressolab'ta oturanlara saldırdı. Saldırıda sandalyeler havada uçuştu. Skandal olay sonrası İstanbul Valiliği 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 20:51 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 21:36
Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu! CHP’liler içerideki müşterileri de linç etti: 4 gözaltı

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Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır almakta vakit kaybetmeyen CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bu kez de hedefini yerli ve milli markalara çevirdi.

CHP lideri Özgür Özel. (AA)CHP lideri Özgür Özel. (AA)

Türk halkından kopukluğunu gözler önüne seren CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de boykot çağrısı yaptı.

Espressolab ve D&R gibi birçok Türk markasının olduğu boykot listesini okuyan Özgür Özel, "Yerin dibine gömün" dedi.

Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı. (Sosyal medya)Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı. (Sosyal medya)

MİTİNG SONRASI ESPRESSOLAB'A SALDIRDILAR

Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından bugün skandal görüntüler sosyal medyada gündem oldu. CHP'liler, Maltepe'deki miting sonrası Espressolab'ta oturan vatandaşlara saldırdı.

CHP'lilerden Espressolab'a saldırı!

Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı. (Sosyal medya)Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı. (Sosyal medya)

Saldırıda sandalyeler havada uçuştu.

Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama. (Ekran görüntüsü)Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama. (Ekran görüntüsü)

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 4 GÖZALTI

Skandal saldırı sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.

İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.

Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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