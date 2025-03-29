Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu! CHP’liler içerideki müşterileri de linç etti: 4 gözaltı

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Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır almakta vakit kaybetmeyen CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bu kez de hedefini yerli ve milli markalara çevirdi.

CHP lideri Özgür Özel. (AA) Türk halkından kopukluğunu gözler önüne seren CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de boykot çağrısı yaptı. Espressolab ve D&R gibi birçok Türk markasının olduğu boykot listesini okuyan Özgür Özel, "Yerin dibine gömün" dedi. Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı. (Sosyal medya) MİTİNG SONRASI ESPRESSOLAB'A SALDIRDILAR Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından bugün skandal görüntüler sosyal medyada gündem oldu. CHP'liler, Maltepe'deki miting sonrası Espressolab'ta oturan vatandaşlara saldırdı. CHP'lilerden Espressolab'a saldırı! Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı. (Sosyal medya) Saldırıda sandalyeler havada uçuştu.