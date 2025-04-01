AFAD'ın verilerine göre Antalya'da saat 16.52'de deprem meydana geldi. Sarsıntı ilçe merkezi ve çevresinden hissedildi.
AFAD'ın verilerine göre Antalya'da saat 16.52'de deprem meydana geldi. Sarsıntı ilçe merkezi ve çevresinden hissedildi.
Antalya'da deprem mi oldu?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 24,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
İlk bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.