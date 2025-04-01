AFAD'ın verilerine göre Antalya 'da saat 16.52'de deprem meydana geldi. Sarsıntı ilçe merkezi ve çevresinden hissedildi.

(Takvim Foto Arşiv)

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

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