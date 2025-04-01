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Antalya'da deprem mi oldu? Antalya Kumluca'da depremin şiddeti kaç?

AFAD'ın verilerine göre Antalya'da saat 16.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kumluca olan depremin derinliği 24.21 kilometre olarak ölçüldü.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:18
Antalya’da deprem mi oldu? Antalya Kumluca’da depremin şiddeti kaç?

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AFAD'ın verilerine göre Antalya'da saat 16.52'de deprem meydana geldi. Sarsıntı ilçe merkezi ve çevresinden hissedildi.

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Antalya'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 24,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

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