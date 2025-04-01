Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Silivri" iddialarını yalanladı: Karanlık propagandanın parçası!

Saraçhane merkezli provokasyonlarda tarihi yapılar ve mezarlar hedef alındı onlarca polis yaralandıi devlet büyükleri hedef alınarak skandal küfürler edildi. Provokasyon sonrası çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul 'da patlayan "yolsuzluk" operasyonunun ardından Ekrem İmamoğlu tutuklandı. CHP ise vurgunu perdelemek için sokakları karıştırdı.

Silivri 'de açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Aytaç , "İşkence cezaevinde sürdürülmektedir. Hukukun, kanunların zerresinin olmadığı bir uygulamayla karşı karşıyayız'' iddiasında bulundu.

CHP'DEN KİRLİ ALGI CHP ve yandaşları ise tutuklamaların ardından yine algı operasyonuna soyundu. Sokakları karıştıran göstericilerin cezaevlerinde işkence gördüğü iddia edildi.

CHP'li Milletvekili Utku Çakırözer "Tutuklanan gençlere tuvalet yasağı getirildiğini" iddia etti.

ADALET BAKANI TUNÇ YALANLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele iddialarını yalanladı. Tunç, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, cezaevlerinde insan onuruna uygun ve uluslararası standartlara dayalı muamele yapıldığını vurguladı. Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur.

Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır.

Aksi bir durum asla söz konusu değildir. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır. Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."