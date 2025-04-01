CHP'de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri'de İmamoğlu ile "Özgür Özel'i yeme" pazarlığı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "kayyum"
korkusuyla aldığı "olağanüstü kurultay"
kararı öncesi gözler Kemal Kılıçdaroğlu
'na çevrilmiş vaziyette.
Daha önce ofis kurup "paralel genel merkez"
oluşturan, Özgür Özel
ve parti yönetimine en sert eleştirileri getiren daha da önemlisi 38. Olağan kurultaydaki şaibe iddialarını "Sükut ikrardan gelir. Demek ki bir şey var"
diyerek destekleyen Kılıçdaroğlu'nun hamleleri dikkat çekiyor.
Olağanüstü kurultay öncesi Silivri'deki Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmeleri dikkat çekiyor (Takvim.com.tr)
SİLİVRİ'DE KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU PAZARLIĞI MI?
Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı"
edasıyla son zamanlarda çok sık medya önüne çıkmaya başladı.
Yolsuzluktan hüküm giyen İmamoğlu için ön seçim tiyatrosuna katılıp kerhen oy verdi. Yediği hançeri unutup parti tabanının gazını almayı hedefledi. Daha sonra Silivri'nin kapısını arşınladı. Ekrem İmamoğlu
ile bir dizi görüşmeler yaptı.
Kurultay öncesi kurulan İmamoğlu - Kılıçdaroğlu trafiğinde Özgür Özel
'e karşı ne planlar yapıldığı merak konusu oldu.
İDDİA: OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA ADAY OLACAK
Bu süreçte bir grup delege Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıp imza toplama hazırlıklarına girişti.
Kılıçdaroğlu'nun CHP delegelerinin kendisini göreve çağırmasını ciddiye aldığı, imza toplanması halinde olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı iddia edildi.
TOPU DELEGELERE ATTI: BEN HİÇBİR ZAMAN ADAYIM DEMEDİM
Kılıçdaroğlu da kendinden beklenen adaylık sinyalini yine o bilindik tavır ve tutumla verdi.
SÖZCÜ Gazetesi'nden Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olup olmayacağını sordu.