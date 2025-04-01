CHP'de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri'de İmamoğlu ile "Özgür Özel'i yeme" pazarlığı mı?

Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı (Takvim.com.tr) Kılıçdaroğlu topu delegelere atarak "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" şeklinde yanıt verdi. "DEMOKRATİK KURULTAY" VURGUSUNU BOŞA YAPMADI Dahası "demokratik kurultay" vurgusu yaparak bir önceki kurultayın şaibeli ve hukuksuz olduğunu açık açık dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL KENDİ ADAYLIĞININ YOLUNU YAPIYOR



Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, CHP içindeki dengeleri değiştirdi.



Genel Başkan Özgür Özel, yüksek perdeden İmamoğlu'nu savunsa da onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar yaptı. Daha önce "İki forvetim var" diyen Özel, İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının ardından Mansur Yavaş'ı da tamamen sildi.



Özel'in "İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok" sözleri ise "Kendi adaylığının yolunu yapıyor." yorumlarına sebep oldu. Özel'in bu çıkışından CHP içindeki İmamoğlu'na yakın ekibin rahatsız olduğu öne sürülürken Yavaş cephesinden de "Gerekirse rakip oluruz" mesajı geldi.

