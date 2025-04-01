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CHP'de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri'de İmamoğlu ile "Özgür Özel'i yeme" pazarlığı mı?

CHP olağanüstü kurultay öncesi hareketli günlerden geçiyor. Bir grup delege Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıp imza toplamaya başladı. "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim" diyerek topu delegelere atan Kılıçdaroğlu ise adaylığa yeşil ışık yaktı. Bay Kemal'in "demokratik kurultay" vurgusu yaparak önceki kurultayın şaibeli olduğunu ima etmesi dikkat çekti. Bu süreçte Silivri'de İmamoğlu - Kılıçdaroğlu arasında birden fazla görüşme yapıldı. Akıllara "Kurultay öncesi Özgür Özel'i yeme planları mı?" sorusu geldi.

Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:46
CHP’de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri’de İmamoğlu ile Özgür Özel’i yeme pazarlığı mı?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin "kayyum" korkusuyla aldığı "olağanüstü kurultay" kararı öncesi gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş vaziyette.

Daha önce ofis kurup "paralel genel merkez" oluşturan, Özgür Özel ve parti yönetimine en sert eleştirileri getiren daha da önemlisi 38. Olağan kurultaydaki şaibe iddialarını "Sükut ikrardan gelir. Demek ki bir şey var" diyerek destekleyen Kılıçdaroğlu'nun hamleleri dikkat çekiyor.
Olağanüstü kurultay öncesi Silivri'deki Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmeleri dikkat çekiyor (Takvim.com.tr)Olağanüstü kurultay öncesi Silivri'deki Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmeleri dikkat çekiyor (Takvim.com.tr)

SİLİVRİ'DE KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU PAZARLIĞI MI?

Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı" edasıyla son zamanlarda çok sık medya önüne çıkmaya başladı.

Yolsuzluktan hüküm giyen İmamoğlu için ön seçim tiyatrosuna katılıp kerhen oy verdi. Yediği hançeri unutup parti tabanının gazını almayı hedefledi. Daha sonra Silivri'nin kapısını arşınladı. Ekrem İmamoğlu ile bir dizi görüşmeler yaptı.

Kurultay öncesi kurulan İmamoğlu - Kılıçdaroğlu trafiğinde Özgür Özel'e karşı ne planlar yapıldığı merak konusu oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyorum dedi! Olağanüstü kurultayda aday olacak kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyasıKemal Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyorum dedi! Olağanüstü kurultayda aday olacak kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyası

İDDİA: OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA ADAY OLACAK

Bu süreçte bir grup delege Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıp imza toplama hazırlıklarına girişti.

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Kılıçdaroğlu'nun CHP delegelerinin kendisini göreve çağırmasını ciddiye aldığı, imza toplanması halinde olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı iddia edildi.

TOPU DELEGELERE ATTI: BEN HİÇBİR ZAMAN ADAYIM DEMEDİM

Kılıçdaroğlu da kendinden beklenen adaylık sinyalini yine o bilindik tavır ve tutumla verdi.

SÖZCÜ Gazetesi'nden Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olup olmayacağını sordu.

Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı (Takvim.com.tr)

Kılıçdaroğlu topu delegelere atarak "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" şeklinde yanıt verdi.

"DEMOKRATİK KURULTAY" VURGUSUNU BOŞA YAPMADI

Dahası "demokratik kurultay" vurgusu yaparak bir önceki kurultayın şaibeli ve hukuksuz olduğunu açık açık dile getirdi.

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ÖZGÜR ÖZEL KENDİ ADAYLIĞININ YOLUNU YAPIYOR

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, CHP içindeki dengeleri değiştirdi.

Genel Başkan Özgür Özel, yüksek perdeden İmamoğlu'nu savunsa da onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar yaptı. Daha önce "İki forvetim var" diyen Özel, İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının ardından Mansur Yavaş'ı da tamamen sildi.

Özel'in "İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok" sözleri ise "Kendi adaylığının yolunu yapıyor." yorumlarına sebep oldu. Özel'in bu çıkışından CHP içindeki İmamoğlu'na yakın ekibin rahatsız olduğu öne sürülürken Yavaş cephesinden de "Gerekirse rakip oluruz" mesajı geldi.

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