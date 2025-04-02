CHP lideri Özgür Özel'in derbi için "boykot" çağrısına taraftardan kırmızı kart! Takvim.com.tr alandan görüntüledi

İBB 'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğu bahane ederek boykot çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel bu kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için vatandaşlara "boykot" çağrısında bulundu.

CHP lideri Özgür Özel'in derbi için ʺboykotʺ çağrısına taraftardan kırmızı kart! Takvim.com.tr alandan görüntüledi (Takvim.com.tr)

TARAFTARDAN ÖZEL'E KIRMIZI KART

CHP lideri Özgür Özel, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelecek ve ATV'den şifresiz olarak yayımlanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemeyeceğini söyledi.

Turkuvaz Medya'yı hedef alıp ATV'ye reklam verenleri de tehdit eden Özel, "Bu akşam ATV'ye reklam veren firmalar bizim gönlümüzde yeri olmayacak bundan sonra onu da söyleyeyim." ifadelerini kullanmıştı.