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CHP lideri Özgür Özel'in derbi için "boykot" çağrısına taraftardan kırmızı kart! Takvim.com.tr alandan görüntüledi

CHP lideri Özgür Özel önce ekonomiyi hedef alarak "2 Nisan'da alışveriş yapmayın" dedi. Ardından bu akşam oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için vatandaşlara "boykot" çağrısında bulundu ama karşılık alamadı. Tribünler tıklım tıklım doldu. Stadyumda yer alan ekranlarda milyonların takip ettiği ATV canlı yayını verildi. Takvim.com.tr alandan görüntüledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 21:09 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 21:50
CHP lideri Özgür Özel’in derbi için boykot çağrısına taraftardan kırmızı kart! Takvim.com.tr alandan görüntüledi

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İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğu bahane ederek boykot çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel bu kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için vatandaşlara "boykot" çağrısında bulundu.

CHP lideri Özgür Özel'in derbi için ʺboykotʺ çağrısına taraftardan kırmızı kart! Takvim.com.tr alandan görüntüledi (Takvim.com.tr)CHP lideri Özgür Özel'in derbi için ʺboykotʺ çağrısına taraftardan kırmızı kart! Takvim.com.tr alandan görüntüledi (Takvim.com.tr)

TARAFTARDAN ÖZEL'E KIRMIZI KART
CHP lideri Özgür Özel, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelecek ve ATV'den şifresiz olarak yayımlanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemeyeceğini söyledi.

Turkuvaz Medya'yı hedef alıp ATV'ye reklam verenleri de tehdit eden Özel, "Bu akşam ATV'ye reklam veren firmalar bizim gönlümüzde yeri olmayacak bundan sonra onu da söyleyeyim." ifadelerini kullanmıştı.

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TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI: ATV CANLI YAYINI VERİLDİ
Öte yandan Özel'in "boykot" çağrısı karşılık bulmadı. Stadyumda yer alan ekranlarda milyonların takip ettiği ATV canlı yayını verildi.

Tribünler doldu taştı. Takvim.com.tr alandan görüntüledi.

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