CHP lideri Özgür Özel'in derbi için "boykot" çağrısına taraftardan kırmızı kart! Takvim.com.tr alandan görüntüledi

İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğu bahane ederek boykot çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel bu kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için vatandaşlara "boykot" çağrısında bulundu.
İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğu bahane ederek boykot çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel bu kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için vatandaşlara "boykot" çağrısında bulundu.
TARAFTARDAN ÖZEL'E KIRMIZI KART
CHP lideri Özgür Özel, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelecek ve ATV'den şifresiz olarak yayımlanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemeyeceğini söyledi.
Turkuvaz Medya'yı hedef alıp ATV'ye reklam verenleri de tehdit eden Özel, "Bu akşam ATV'ye reklam veren firmalar bizim gönlümüzde yeri olmayacak bundan sonra onu da söyleyeyim." ifadelerini kullanmıştı.
TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI: ATV CANLI YAYINI VERİLDİ
Öte yandan Özel'in "boykot" çağrısı karşılık bulmadı. Stadyumda yer alan ekranlarda milyonların takip ettiği ATV canlı yayını verildi.
Tribünler doldu taştı. Takvim.com.tr alandan görüntüledi.