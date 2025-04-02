SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti: Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'a dua etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 07:54
Başkan Erdoğan’dan kabir ziyareti: Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’a dua etti

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da ailesi ile birlikte geçirdi.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Erdoğan, daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.

Başkan Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti (Takvim.com.tr)

ANNE VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET EDİP DUA ETTİ

Erdoğan merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özele tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksinBaşkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özele tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB eski Başkanı İmamoğlu’nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!
EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak?
HAVA DURUMU CANLI | Meteoroloji’den 14 kente saatli uyarı: Nisan yağmurları kuvvetli geldi! Sağanak, kuvvetli lodos, çöl tozu...
Ekrem İmamoğlu ile birlikte kimlerin diploması iptal edildi? İşte 28 kişilik liste
Küresel tetikçilerin maşası CHP’nin boykotuna karşı azgın azınlık bozguna uğrayacak! Kabine çağrıyı A Haber’de yaptı
CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Önce sokağa döktü ardından 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdi
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan CHP lideri Özgür Özel’in boykot ve sokak çağrılarına tepki: Muhalefet ülkeyi yakmaya, devlet ateşi söndürmeye çalışıyor
Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Sözcü Leavitt 2 Nisan ABD tarihinin en önemli günü olacak diyerek duyurdu
Türkiye’ye karşı Özgür Özel ve siyonist İsrail aynı safta! Boykot ile asıl hedeflenen ne? Skandal çağrıya sert tepkiler: Kasaları boşaltanlar sokakları dolduramaz
CHP’den boykot maskeli faşizanlık! 28 Şubatvari fişleme skandalı: Gökhan Ünver’e Neden İmamoğlu’nu aklamadın linci
İlk yarı finalist belli oldu! Konyaspor - İskenderunspor: 3-0 | MAÇ SONUCU
CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?
Öcalan İmralı’daki aile ziyaretinde ne mesaj verdi? Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK’nın fesih kongresinde
Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!
Ukrayna’da ateşkes olacak mı? Rus bakan Kabul edemeyiz diyerek duyurdu
Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu
Esra Erol Volkan Konak’ı anarken gözyaşlarına hakim olamadı! En sevdiği şarkısını ilk kez açıkladı: Moralim bozuk olduğunda hep çalıyoruz...
Kupada dev maç! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ve tüm detaylar
CHP’de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri’de İmamoğlu ile Özgür Özel’i yeme pazarlığı mı?
Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi