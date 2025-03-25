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Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel'e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin

CHP'nin teşvik ettiği insanlıktan nasibini almamış sokak teröristleri tıpkı Gezi Parkı ihanetinde olduğu gibi Saraçhane'de Başkan Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a alçakla küfürler etti. Günlerdir talimat verip sokakları karıştıran Özgür Özel, vandallığın yegane sorumlusuyken günah çıkarmaya kalkıp ucuz bir siyasi şova girişti. Özel'in günün sonunda hukuken ve siyaseten kendini aklamaya yeltenmesi birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. "Yok öyle yağma! Sen sokağa saldın o itleri. Bunun hesabı sadece vandallardan değil hukuken ve siyaseten senden de sorulacaktır" denildi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 08:43 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 08:57
Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel’e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin

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Cumhuriyet Halk Partisi Saraçhane'de ikinci bir Gezi denemesi yapıyor, marjinal sol örgütleri ve vandalları kullanarak milli iradeyi ayaklar altına alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" diyerek yaptığı sokak çağrısı sonrası meydanlara inen sokak teröristleri Saraçhane'yi, Bozdoğan Kemeri'ni ve Şehzadebaşı Camii'ni tahrip etti. Camii haziresindeki Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. İçip içip taşkınlık çıkaran, alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.

CHP lideri Özel'den alçak hareket!



ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE'DE BAŞKAN ERDOĞAN VE MERHUM ANNESİNE KÜFRETTİRDİ

Skandal bununla da sınırlı değildi. 5 gündür talimat verip sokakları karıştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane provokasyonunun 6. gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine küfürler ettirdi.

Özellikle merhume Tenzile Erdoğan'a yönelik aşağılık sözler sarf edildi alçakça hakaretler edildi. Bu duruma AK Parti ve kabindeki Bakanlardan çok sert tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)


ONLARCA PROVOKATÖR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tenzile Erdoğan'a küfür eden provokatörler hakkında işlem başlatıldığını duyurarak, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, kısa bir süre sonra tekrar açıklama yaparak emniyet güçlerinin 43 provokatörü yakalayıp gözaltına aldığını, diğer şüphelilerin ise yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)

SOKAK TERÖRİSTLERİNE KÜFÜR ETTİREN O GÜNAH ÇIKARAN YİNE O

Günlerdir sokakları karıştıran verdiği talimatla Saraçhane'de ikinci Gezi denemesi yapmaya kalkan Özel, sokak teröristlerinin imza attığı vandallığın yegane sorumlusuyken günah çıkarmaya kalktı.

Başkan Erdoğan'a küfür ettiren Özgür Özel ucuz bir siyasi şova girişip kendini aklamaya yeltendi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan'a küfür ettiren Özgür Özel ucuz bir siyasi şova girişip kendini aklamaya yeltendi (Takvim.com.tr)

Başkan Erdoğan ve ailesine edilen küfürler karşısında ucuz bir siyasi şova girişti. X hesabından paylaşım yapan Özel, "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya niyetlendi.

"ÖZGÜR ÖZEL HESABINI VERECEKSİN"

Sokak teröristlerini teşvik eden Özel'in günün sonunda hukuken ve siyaseten kendini aklamaya yeltenmesi birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Bir X kullanıcısı paylaşımına "Sen bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanının vefat etmiş annesine küfür ettirdin Özgür Özel hesabını vereceksin" notunu düştü. Bir başka sosyal medya kullanıcısı Özgür Özel'i işaret ederek "O çocukların tümü senin eserin. Sen sokağa saldın o itleri. Sokakta olup biten her şeyin sorumlusu sensin. Bunun hesabı sadece o itlerden değil hukuken ve siyaseten senden de sorulacaktır" dedi.

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"BU HAYSİYET YOKSUNLARININ DAVRANIŞI KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz: bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır." dedi.

"AR DAMARI ÇATLAMIŞ SOYSUZLAR GRUBU"

AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Osman Gökçek "Sabrımız Tükenmiştir! Ar damarı çatlamış soysuzlar grubu Cumhurbaşkanımızın rahmetli annesine ve ailesine küfür etmiştir. Ağzı lağım kokan hırsızların savunucusu, baş provokatörün kim olduğu açık ve net ortadadır. Bu şerefsiz ahlaksızlığı yapanlar en ağır cezayı hukuk önünde verecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)



"BU NASIL BİR REZİLLİK VE ALÇAKLIKTIR ÖZGÜR ÖZEL?"

Gazeteci yazar Emin Pazarcı, "Bu nasıl bir rezillik ve alçaklıktır Özgür Özel? Senin sokağa çağırdığın insanlar bunlar! Ölmüş bir insana hep bir ağızdan küfür ediyorlar... Utanmıyor musun? Gerçi Gezi Olaylarında da bunu yapmışlardı. Siz onları da kutsamıştınız! Siyaseti köprü altına düşürdünüz!" şeklinde konuştu.

"BU ALÇAKLIĞIN ELBET BİR BEDELİ OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır. Bu alçaklığı teşvik edenler de bunun altında kalacaktır.

Savcı Sayan, "Ey Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza saldıran kuduz köpeklerinize sahip çıkın" paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)


Gazeteci yazar Zafer Şahin: Anneler kutsaldır… Hiçbir insan evladı annelere küfür etmez. Ülkenin Cumhurbaşkanının ölmüş annesine küfür edecek kadar insanlıktan çıkan bu mahlukları alkışlayanın da onlardan farkı yoktur. Yolsuzluğu, hırsızlığı savunmak için insanları sokağa çağırmak, yakıp yıkanların sırtını sıvazlamak, onları teşvik etmek bir siyaset yapma biçimi olamaz.

"40 TANE "ÇAPULCU" KÜFÜR EDİYOR"

Sinan Akçıl: Artık sözün bittiği yer. 40 tane "çapulcu" geliyor ülkesinin "sevsin,sevmesin fark etmez" Cumhurbaşkanının vefat etmiş annesine küfür ediyor..Ne diyebilirim ki.. Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz,bir şey yazmasam da olmaz.

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