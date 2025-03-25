Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel’e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin

Cumhuriyet Halk Partisi Saraçhane'de ikinci bir Gezi denemesi yapıyor, marjinal sol örgütleri ve vandalları kullanarak milli iradeyi ayaklar altına alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" diyerek yaptığı sokak çağrısı sonrası meydanlara inen sokak teröristleri Saraçhane'yi, Bozdoğan Kemeri'ni ve Şehzadebaşı Camii'ni tahrip etti. Camii haziresindeki Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. İçip içip taşkınlık çıkaran, alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.





ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE'DE BAŞKAN ERDOĞAN VE MERHUM ANNESİNE KÜFRETTİRDİ



Skandal bununla da sınırlı değildi. 5 gündür talimat verip sokakları karıştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane provokasyonunun 6. gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine küfürler ettirdi.



Özellikle merhume Tenzile Erdoğan'a yönelik aşağılık sözler sarf edildi alçakça hakaretler edildi. Bu duruma AK Parti ve kabindeki Bakanlardan çok sert tepki geldi.