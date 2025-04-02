Başkan Erdoğan 47 yıllık yol arkadaşına veda etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatındaki en önemli yol arkadaşlarından biri olan Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş'i, son yolculuğuna uğurladı. Başkan Erdoğan, 47 yıllık dostu Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı.



Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve 79 yaşında hayata veda eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, dün Ulaşlı Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan da törene katılarak, yıllara dayanan dostuna son görevini yerine getirdi. Burhan Abiş'in cenazesi, Ulaşlı'daki aile kabristanlığına defnedildi.



ANNE VE BABAYA DUA

Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

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