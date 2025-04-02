Devlet Bahçeli’den ana muhalefete çok sert eleştiri!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'ye sert sözlerle yüklendi: CHP'nin başlattığı sokak çağrıları, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmekte. Bu çağrı toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek nitelikte. Bugünkü CHP siyaseti ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak, yalan ve iftiraya dayalı. Kendi kuruluş değerleriyle barışık olmayan Atatürk'ün aziz mirasına ihanet içerisindeki CHP, başkalarına da doğru ve dürüst olamamaktadır. Sokakları işaret etmek demokrasiyi hiçe saymakla birlikte Gazi Meclisimize saygısızlık. Milletin yüzde 52'sinin oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı, tek adam olarak ifade edilemez. Türkiye, darbe ve muhtıralarla, istikrarsızlık, kaos ve kargaşalarla anılan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle kurtulmuş, ayağındaki prangaları söküp atmıştır.

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