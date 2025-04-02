2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında alınmış, geç başvurular ise 11 Mart tarihinde sona ermişti. YKS sınavında en düşük 100, en yüksek ise 500 puan aralığı bulunuyor. Her oturumda adaylara toplamda 120 soru yöneltilecek. Sonuçlar, sınavların tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde ÖSYM tarafından açıklanacak.