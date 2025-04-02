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2025 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı? YKS, TYT, AYT, YDT giriş belgesi sorgulama

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen TYT oturumu, tüm adaylar için zorunlu olacak. SAY, SÖZ veya EA bölümlerine yerleşmek isteyenlerin AYT'ye, dil bölümleri içinse YDT'ye girmeleri gerekiyor. Üniversite sınavına katılacak öğrenciler, "2025 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?" sorusunu merak ediyor. İşte sınav takvimine ilişkin detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 15:38 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:23
2025 YKS sınavı ne zaman? YKS’ye kaç gün kaldı? YKS, TYT, AYT, YDT giriş belgesi sorgulama

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2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında alınmış, geç başvurular ise 11 Mart tarihinde sona ermişti. YKS sınavında en düşük 100, en yüksek ise 500 puan aralığı bulunuyor. Her oturumda adaylara toplamda 120 soru yöneltilecek. Sonuçlar, sınavların tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

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2025 YKS NE ZAMAN?

Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.

İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.

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Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.

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YKS'YE kaç gün kaldı?

2025 YKS'ye bugünden itibaren yaklaşık 2 ay 20 gün kaldı.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Üniversite sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime açılıyor.

Sınav yerlerinin Haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması bekleniyor.

YKS GİRİŞ EKRANI

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2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak.

Sonuçlar ösym.gov.tr'de ilan edilecek.

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