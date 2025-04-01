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İzmir'de sağanak etkili oldu yollar göle döndü!

İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 14:47 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 14:55
İzmir’de sağanak etkili oldu yollar göle döndü!

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İzmir'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

İzmir'de yollar göle döndü (DHA)İzmir'de yollar göle döndü (DHA)

TURİSTİK ALAÇATI BÖLGESİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Yağmurun en çok etkili olduğu Çeşme ilçesinin turistik Alaçatı Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı otellerin bodrum katını su bastı.

İzmir'de yollar göle döndü (DHA)İzmir'de yollar göle döndü (DHA)

Ilıca Mahallesi'nde de bazı rögarlar tıkandı ve su birikintileri meydana geldi. Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri tıkanan rögarların kapaklarını açtı, suyun tahliyesi sağlandı.

Çeşme'de sağanak yağış: Sokaklar göle döndü

Yollarda biriken sular için de vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yapıldı.

İzmir'de yollar göle döndü (DHA)İzmir'de yollar göle döndü (DHA)

Ilıca'da bir mobilyacının deposunu basan su, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

Şehir merkezinde de etkili yağmur nedeniyle Çiğli, Narlıdere ve Menemen'de bazı yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

İzmir'de yollar göle döndü (DHA)İzmir'de yollar göle döndü (DHA)

Bazı vatandaşlar ise üzeri kapalı alanlar ve duraklarda yağışın durmasını bekledi.

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