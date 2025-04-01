İzmir’de sağanak etkili oldu yollar göle döndü!

Kentte dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

İzmir 'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

TURİSTİK ALAÇATI BÖLGESİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Yağmurun en çok etkili olduğu Çeşme ilçesinin turistik Alaçatı Mahallesi 'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı otellerin bodrum katını su bastı.

İzmir'de yollar göle döndü (DHA)

Ilıca Mahallesi'nde de bazı rögarlar tıkandı ve su birikintileri meydana geldi. Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri tıkanan rögarların kapaklarını açtı, suyun tahliyesi sağlandı.

Yollarda biriken sular için de vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yapıldı.