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MEB YKS çıkmış sorular ve çözüm videoları paylaştı! 2018-2024 YKS soruları "MEBİ" platformunda

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait çıkmış soruları ve çözüm videolarını içeren kitapları 'MEBİ' platformunda erişime sundu. Peki TYT, AYT ve YDT çıkmış soruların cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilenler…

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MEB YKS çıkmış sorular ve çözüm videoları paylaştı! 2018-2024 YKS soruları MEBİ platformunda

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarında hazırlanmış kaynakları, konu bazında beş kitap şeklinde öğrencilere sundu. Peki MEBİ uygulamasına nasıl giriş yapılır? İşte detaylar…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

YKS ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

MEB'in hazırladığı YKS kaynakları, öğrencilerin sınav hazırlık sürecini daha verimli hale getirmek için kapsamlı bir destek sunuyor. Kitaplar, her soru için özel çözüm videoları sunarak öğrencilere yalnızca soruları çözme değil, aynı zamanda doğru çözüm yöntemleri ve sınav stratejileri hakkında bilgi edinme fırsatı sağlıyor. Bu sayede, öğrenciler sınavda karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olabiliyor.

Etkileşimli PDF formatında sunulan kaynaklar, dijital öğrenmeyi destekleyen bir deneyim sunuyor. Öğrenciler, soruları çıktı almadan doğrudan dijital ortamda çözebiliyor ve her sorunun çözümünü anında görüntüleyebiliyor. Ayrıca, hatalı çözümlerini gözden geçirip eksik oldukları konulara dair çözüm videolarını izleyerek becerilerini geliştirme şansı buluyorlar. Bu etkileşimli kaynaklar, öğrencilerin hızlarını artırmalarına ve sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

MEB YKS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: MEB)(Kaynak: MEB)

TYT

TYT kitabı, 2018-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çıkmış soruları, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümleri bazında detaylı şekilde sunuyor. Her bir sorunun çözüm videosu, öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve soruları daha etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu videolar sayesinde, öğrenciler soruları yalnızca çözmekle kalmayıp, doğru çözüm yöntemlerini öğrenerek sınavda daha yüksek başarı elde edebilirler.

AYT

AYT kitapları, sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarda öğrencilere kapsamlı çalışma imkânı sunuyor. Bu kitaplarda, çıkmış sorular konu başlıklarına göre sıralanarak her sorunun detaylı çözümüyle birlikte yer alıyor. Öğrencilere soru çözüm stratejileri kazandırılırken, zorlayıcı konuların anlaşılır bir şekilde açıklanması sağlanıyor. Bu kaynaklar, öğrencilerin sınav tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve karmaşık konuları daha kolay bir biçimde öğrenmelerini amaçlıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

YDT

Yabancı Dil Testi (YDT) için özel olarak hazırlanan kitap, İngilizce sınavında çıkmış soruları konu bazında ele alır. Kitap, dil bilgisi, okuma-anlama, çeviri ve kelime bilgisi gibi alanlarda ayrıntılı çözümler sunarak öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Her soru için sağlanan çözüm videoları, dilin karmaşık yapılarının daha kolay anlaşılmasını sağlar ve öğrencilere sınavda daha hızlı ve doğru cevaplar verme konusunda yardımcı olur.

Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri (Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal) ve Yabancı Dil Testi kitapları, öğrencilere geniş bir içerik yelpazesi ve detaylı çözüm videolarıyla önemli bir destek sunar, böylece başarıyı artırmaya yönelik etkili bir kaynak oluşturur.

Çıkmış soru kitaplarına ve diğer kaynaklara erişmek için "MEBİ" platformunu inceleyebilirsiniz.