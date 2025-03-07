MEB YKS çıkmış sorular ve çözüm videoları paylaştı! 2018-2024 YKS soruları "MEBİ" platformunda

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 13:07

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarında hazırlanmış kaynakları, konu bazında beş kitap şeklinde öğrencilere sundu. Peki MEBİ uygulamasına nasıl giriş yapılır? İşte detaylar…

(Kaynak: AA)

YKS ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

MEB'in hazırladığı YKS kaynakları, öğrencilerin sınav hazırlık sürecini daha verimli hale getirmek için kapsamlı bir destek sunuyor. Kitaplar, her soru için özel çözüm videoları sunarak öğrencilere yalnızca soruları çözme değil, aynı zamanda doğru çözüm yöntemleri ve sınav stratejileri hakkında bilgi edinme fırsatı sağlıyor. Bu sayede, öğrenciler sınavda karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olabiliyor.

Etkileşimli PDF formatında sunulan kaynaklar, dijital öğrenmeyi destekleyen bir deneyim sunuyor. Öğrenciler, soruları çıktı almadan doğrudan dijital ortamda çözebiliyor ve her sorunun çözümünü anında görüntüleyebiliyor. Ayrıca, hatalı çözümlerini gözden geçirip eksik oldukları konulara dair çözüm videolarını izleyerek becerilerini geliştirme şansı buluyorlar. Bu etkileşimli kaynaklar, öğrencilerin hızlarını artırmalarına ve sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

MEB YKS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ