MEB YKS çıkmış sorular ve çözüm videoları paylaştı! 2018-2024 YKS soruları "MEBİ" platformunda
Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait çıkmış soruları ve çözüm videolarını içeren kitapları 'MEBİ' platformunda erişime sundu. Peki TYT, AYT ve YDT çıkmış soruların cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilenler…
Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarında hazırlanmış kaynakları, konu bazında beş kitap şeklinde öğrencilere sundu. Peki MEBİ uygulamasına nasıl giriş yapılır? İşte detaylar…
YKS ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
MEB'in hazırladığı YKS kaynakları, öğrencilerin sınav hazırlık sürecini daha verimli hale getirmek için kapsamlı bir destek sunuyor. Kitaplar, her soru için özel çözüm videoları sunarak öğrencilere yalnızca soruları çözme değil, aynı zamanda doğru çözüm yöntemleri ve sınav stratejileri hakkında bilgi edinme fırsatı sağlıyor. Bu sayede, öğrenciler sınavda karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olabiliyor.
Etkileşimli PDF formatında sunulan kaynaklar, dijital öğrenmeyi destekleyen bir deneyim sunuyor. Öğrenciler, soruları çıktı almadan doğrudan dijital ortamda çözebiliyor ve her sorunun çözümünü anında görüntüleyebiliyor. Ayrıca, hatalı çözümlerini gözden geçirip eksik oldukları konulara dair çözüm videolarını izleyerek becerilerini geliştirme şansı buluyorlar. Bu etkileşimli kaynaklar, öğrencilerin hızlarını artırmalarına ve sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.
MEB YKS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TYT
TYT kitabı, 2018-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çıkmış soruları, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümleri bazında detaylı şekilde sunuyor. Her bir sorunun çözüm videosu, öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve soruları daha etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu videolar sayesinde, öğrenciler soruları yalnızca çözmekle kalmayıp, doğru çözüm yöntemlerini öğrenerek sınavda daha yüksek başarı elde edebilirler.
AYT
AYT kitapları, sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarda öğrencilere kapsamlı çalışma imkânı sunuyor. Bu kitaplarda, çıkmış sorular konu başlıklarına göre sıralanarak her sorunun detaylı çözümüyle birlikte yer alıyor. Öğrencilere soru çözüm stratejileri kazandırılırken, zorlayıcı konuların anlaşılır bir şekilde açıklanması sağlanıyor. Bu kaynaklar, öğrencilerin sınav tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve karmaşık konuları daha kolay bir biçimde öğrenmelerini amaçlıyor.