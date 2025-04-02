İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle yoğun sis! Göz gözü görmedi

İstanbul'da hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.