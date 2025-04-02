SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle yoğun sis! Göz gözü görmedi

Hava sıcaklığının bir anda 9 dereceye düşmesi ile birlikte İstanbul'da yoğun sis etkili oldu. Sis özellikle İstanbul'un Çamlıca, Aydos, Beykoz, Maslak, Sarıyer ve Kağıthane gibi yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Boğaz çevresinde de yer yer görüş mesafesinin azaldığı gözlemlendi.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:17
İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle yoğun sis! Göz gözü görmedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İstanbul'da sis etkili oldu (DHA)İstanbul'da sis etkili oldu (DHA)

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Bayramın da son günü olması nedeniyle dönüş yoluna çıkan sürücüler, sis nedeniyle trafikte zorluk yaşadı.

İstanbul'da sis etkili oldu (İHA)İstanbul'da sis etkili oldu (İHA)

Otoyollarda hızların düşmesiyle birlikte zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geldi.

İstanbul'da sis etkili oldu (İHA)İstanbul'da sis etkili oldu (İHA)

SİS BAZI BÖLGELERİ ETKİLEDİ

Sis özellikle İstanbul'un Çamlıca, Aydos, Beykoz, Maslak, Sarıyer ve Kağıthane gibi yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Boğaz çevresinde de yer yer görüş mesafesinin azaldığı gözlemlendi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Küresel tetikçilerin maşası CHP’nin boykotuna karşı azgın azınlık bozguna uğrayacak! Kabine çağrıyı A Haber’de yaptı
EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak?
Ekrem İmamoğlu ile birlikte kimlerin diploması iptal edildi? İşte 28 kişilik liste
Kupada dev maç! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ve tüm detaylar
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan CHP lideri Özgür Özel’in boykot ve sokak çağrılarına tepki: Muhalefet ülkeyi yakmaya, devlet ateşi söndürmeye çalışıyor
HAVA DURUMU CANLI | Meteoroloji’den 14 kente saatli uyarı: Nisan yağmurları kuvvetli geldi! Sağanak, kuvvetli lodos, çöl tozu...
CHP’den boykot maskeli faşizanlık! 28 Şubatvari fişleme skandalı: Gökhan Ünver’e Neden İmamoğlu’nu aklamadın linci
İBB eski Başkanı İmamoğlu’nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!
CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Önce sokağa döktü ardından 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdi
Doğal gaz faturaları için düzenleme! Her ile ayrı tarife geliyor
Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Sözcü Leavitt 2 Nisan ABD tarihinin en önemli günü olacak diyerek duyurdu
Türkiye’ye karşı Özgür Özel ve siyonist İsrail aynı safta! Boykot ile asıl hedeflenen ne? Skandal çağrıya sert tepkiler: Kasaları boşaltanlar sokakları dolduramaz
İlk yarı finalist belli oldu! Konyaspor - İskenderunspor: 3-0 | MAÇ SONUCU
CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?
Öcalan İmralı’daki aile ziyaretinde ne mesaj verdi? Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK’nın fesih kongresinde
Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!
Ukrayna’da ateşkes olacak mı? Rus bakan Kabul edemeyiz diyerek duyurdu
Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu
CHP’de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri’de İmamoğlu ile Özgür Özel’i yeme pazarlığı mı?
Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi