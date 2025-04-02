HAVA DURUMU CANLI | Meteoroloji’den 14 kente saatli uyarı: Nisan yağmurları kuvvetli geldi! Sağanak, kuvvetli lodos, çöl tozu...

14 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Adana, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye illerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtına etkili olacak.

Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları dışarıda olduklarında ise şiddetli rüzgar ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.