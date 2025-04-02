HAVA DURUMU CANLI | Meteoroloji’den 14 kente saatli uyarı: Nisan yağmurları kuvvetli geldi! Sağanak, kuvvetli lodos, çöl tozu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu haritasını paylaştı ve önümüzdeki 15 gün boyunca etkili olacak olağan dışı hava koşulları konusunda kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre bu Nisan ayı son yılların en sıra dışı hava dalgalanmalarına sahne olacak.
İşte 2 Nisan anlık hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde beklenen hava durumu hakkında uyarılarda bulundu. Yapılan tahminlere göre, yurdun büyük kısmında parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak
Bazı bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ancak en dikkat çeken durum, yağışların belirli bölgelerde kuvvetli olması.
Bugün özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak.
İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Batman çevreleri ile Adana, Mersin ve Diyarbakır’ın kuzey kesimleri, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.
Bu nedenlebu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları önem taşıyor.
Meteoroloji, rüzgarın da güçlü olacağını belirtiyor. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor. Bu rüzgarın kuvveti nedeniyle ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve benzeri olumsuz durumlarla karşılaşılabileceğinden tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının görüş mesafesini olumsuz yönde etkileyebileceği, hava kalitesinin düşebileceği ve çamur şeklinde yağışların görülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve özellikle astım gibi solunum rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.
Hava Sıcaklıklarında Düşüş
Hava sıcaklıklarının, kuzey kesimlerde 3 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Ancak, diğer bölgelerde sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle, özellikle sıcak havaya alışkın olan vatandaşlar, ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmalı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sağanak yağış etkili olacak. Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt’te yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Adana, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye illerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtına etkili olacak.
Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları dışarıda olduklarında ise şiddetli rüzgar ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Batı Karadeniz’de sağanak yağış etkisini gösterecek. Düzce ve Bolu'da akşam saatlerinde kuvvetli yağış beklenirken, Karabük, Sinop ve Zonguldak'ta da aralıklı sağanak geçişleri olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 50-70 km/saat hızında rüzgâr ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış başlayacak. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, bölge genelinde rüzgârın güney yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara, Konya, Eskişehir ve Nevşehir'de sağanak yağışlar görülecek. Bölgenin güney ve doğusunda rüzgârın güney yönlerden kuvvetli esmesi (40-60 km/saat) tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 6 ila 18 derece arasında değişiyor.
Ege Bölgesi'nde de sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken İzmir, Denizli ve Afyonkarahisar'da akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri yaşanacak.
Sıcaklıklar bölge genelinde 5 ila 19 derece arasında seyredecek.
Batı ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Antalya, Adana, Mersin ve Hatay'da yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca bölgenin iç kesimlerinde güney yönlü kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olacak.
Meteoroloji bölge genelinde toz taşınımı riski bulunduğunu belirterek özellikle solunum yolu hastalığı olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenirken özellikle Kocaeli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölge genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 17 derece arasında değişiyor.
Türkiye genelinde sağanak yağış ve fırtına etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı illerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklar yaşanabilir.