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PKK/PYD-YPG üyesi teröristin teslim olduğu görüntüler ortaya çıktı: "Türk askeri aman diyene el kaldırmaz"

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı. Bir terör örgütü üyesinin teslim olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde sesi duyulan Mehmetçiğin, "Türk askeri aman diyene hiçbir şekilde el kaldırmaz." dediği ve ve teslim olan teröriste su verdiği görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:49 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:49
PKK/PYD-YPG üyesi teröristin teslim olduğu görüntüler ortaya çıktı: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı terörist teslim oldU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son haftalarda PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı.

PKK'lı terörist böyle teslim oldu. (Takvim.com.tr)PKK'lı terörist böyle teslim oldu. (Takvim.com.tr)

Teslim olan terörist, ilk ifadesinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yöneticilerinin onları düşünmediğini, açlık ve sefalet içinde teslim olmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti.

PKK'lı terörist böyle teslim oldu. (Takvim.com.tr)PKK'lı terörist böyle teslim oldu. (Takvim.com.tr)

TÜRK ASKERİ AMAN DİYENE HİÇBİR ŞEKİLDE EL KALDIRMAZ
Görüntülerde sesi duyulan Mehmetçiğin, "Ellerini kaldır teslim ol. Artık Türk askerine emanetsin. Sana hiçbir şekilde kötü davranılmayacak. Türk askeri aman diyene hiçbir şekilde el kaldırmaz. Sen artık bize emanetsin, seni götüreceğiz, yemek vereceğiz, su vereceğiz. Doktorumuz var seni tedavi edeceğiz. Korkmana gerek yok." dediği ve ve teslim olan teröriste su verdiği görüldü.

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