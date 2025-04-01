Başkan Erdoğan’dan Burhan Abiş’e son görev: Mekanı cennet olsun

Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı. (Takvim.com.tr) Kocaeli Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve dün hayatını kaybeden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79) için Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı. (Takvim.com.tr)



BAŞKAN ERDOĞAN AİLEYE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cenaze namazına katılan Başkan Erdoğan, Abiş'in ailesine taziyelerini iletti. Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

MEKANI CENNET OLSUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşı Abiş için taziye paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Erdoğan, paylaşımında, "Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Abiş'i Aralık 2024'te hastanede ziyaret etmişti. (Sosyal medya)



BURHAN ABİŞ KİMDİR?

Milli Görüş hareketinin öncülerinden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş evli, 4 çocuk babasıdır.

Burhan Abiş (Sosyal medya)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştı.