İmralı'nın kapıları yine açıldı! Öcalan bayramda ailesi ile görüştü | Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK'nın "fesih" kongresinde

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın paradigmasının çöktüğünü belirtip "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulundu.
İMRALI'NIN KAPILARI BİR KEZ DAHA AÇILDI
Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp fesih kararını açıklamasına çevrilmişken İmralı'nın kapıları DEM heyetinin ziyaretinden sonra bir kez daha açıldı.
Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ziyaret etti. Ayrıca İmralı'daki diğer mahkumlar Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş bayram ziyareti kapsamında aileleri ile görüştü.
ÖMER ÖCALAN İKİNCİ KEZ İMRALI'DA
Hatırlanacağı üzere İmralı turlarının ilk ayağını "yeğen" sıfatıyla Ömer Öcalan gerçekleştirmiş, Ekim 2024'te yapılan görüşmede teröristbaşı Öcalan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" demişti.
Daha sonrasında süreç ivmelenmiş, DEM Parti'nin oluşturduğu İmralı heyeti tam 3 kez Öcalan'la görüşmüştü. 27 Şubat'ta yapılan son görüşme çağrısı sonrası Öcalan bizzat mektup kaleme alıp PKK ve türevlerini "Fesholun, silah bırakın" çağrısı yapmıştı.
DEM PARTİ 4. KEZ İMRALI'YA GİDECEK
Siyasi partililerle temaslarını tamamlayan DEM Parti heyeti, yeniden İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN İMRALI HEYETİNİ KABUL EDECEK
Öte yandan Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetini Ramazan Bayramı'ndan sonra kabul etmesi bekleniyor.