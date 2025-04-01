İmralı'nın kapıları yine açıldı! Öcalan bayramda ailesi ile görüştü | Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK'nın "fesih" kongresinde

Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidirʺ çağrısı yaptı (Takvim.com.tr)





İMRALI'NIN KAPILARI BİR KEZ DAHA AÇILDI



Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp fesih kararını açıklamasına çevrilmişken İmralı'nın kapıları DEM heyetinin ziyaretinden sonra bir kez daha açıldı.



Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ziyaret etti. Ayrıca İmralı'daki diğer mahkumlar Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş bayram ziyareti kapsamında aileleri ile görüştü.