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İmralı'nın kapıları yine açıldı! Öcalan bayramda ailesi ile görüştü | Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK'nın "fesih" kongresinde

DEM Parti heyetinin ziyaretleri ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı sonrası İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı. Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ile bayram vesilesiyle görüştü. DEM Parti heyetinin de önümüzdeki günlerde yeniden İmralı'ya gideceği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın da İmralı heyetini bayram sonrası kabul etmesi bekleniyor. Bir yandan da gözler PKK'nın "fesih" kongresine çevrildi.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:27 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:32
İmralı’nın kapıları yine açıldı! Öcalan bayramda ailesi ile görüştü | Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK’nın fesih kongresinde

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"Terörsüz Türkiye" hamlesi ve PKK'nın lağvedilmesine yönelik girişimlerle şekillenen süreç sonuç verdi. 27 Şubat'ta İmralı'dan PKK ve tüm bileşenlerinin selası okundu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın paradigmasının çöktüğünü belirtip "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulundu.

Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidirʺ çağrısı yaptı (Takvim.com.tr)Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidirʺ çağrısı yaptı (Takvim.com.tr)


İMRALI'NIN KAPILARI BİR KEZ DAHA AÇILDI

Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp fesih kararını açıklamasına çevrilmişken İmralı'nın kapıları DEM heyetinin ziyaretinden sonra bir kez daha açıldı.

Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ziyaret etti. Ayrıca İmralı'daki diğer mahkumlar Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş bayram ziyareti kapsamında aileleri ile görüştü.

Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ziyaret etti (Takvim.com.tr)Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ziyaret etti (Takvim.com.tr)


ÖMER ÖCALAN İKİNCİ KEZ İMRALI'DA

Hatırlanacağı üzere İmralı turlarının ilk ayağını "yeğen" sıfatıyla Ömer Öcalan gerçekleştirmiş, Ekim 2024'te yapılan görüşmede teröristbaşı Öcalan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" demişti.

Daha sonrasında süreç ivmelenmiş, DEM Parti'nin oluşturduğu İmralı heyeti tam 3 kez Öcalan'la görüşmüştü. 27 Şubat'ta yapılan son görüşme çağrısı sonrası Öcalan bizzat mektup kaleme alıp PKK ve türevlerini "Fesholun, silah bırakın" çağrısı yapmıştı.

DEM Parti İmralı heyeti 4. kez Öcalan'la görüşecek (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı heyeti 4. kez Öcalan'la görüşecek (Takvim.com.tr)


DEM PARTİ 4. KEZ İMRALI'YA GİDECEK

Siyasi partililerle temaslarını tamamlayan DEM Parti heyeti, yeniden İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN İMRALI HEYETİNİ KABUL EDECEK

Öte yandan Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetini Ramazan Bayramı'ndan sonra kabul etmesi bekleniyor.

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