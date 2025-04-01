Özgür Özel, İmamoğlu grubuna çizik attı! Ağır topları gidiyor: CHP'de sessiz darbe hazırlığı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ama iddiaya göre Özel, bu kez İmamoğlu grubuna çizik attı. Görev değişikliği yapıp bu ekibi arka plana iteceği şeklinde kulisler yayıldı.