Özgür Özel, İmamoğlu grubuna çizik attı! Ağır topları gidiyor: CHP’de sessiz darbe hazırlığı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. CHP, kurultay kararı aldı. Kulisler de kaynadı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. CHP, kurultay kararı aldı. Kulisler de kaynadı.
Çünkü Özel, 2023'teki "şaibeli" kurultayda İmamoğlu'nun baskısıyla PM'nin 4'te 1'ini İstanbul oluşumuna vermek zorunda kaldı.
İMAMOĞLU GRUBUNA ÇİZİK ATTI
MYK'nın yarısı İmamoğlu destekçilerine ayrıldı.
Ama iddiaya göre Özel, bu kez İmamoğlu grubuna çizik attı. Görev değişikliği yapıp bu ekibi arka plana iteceği şeklinde kulisler yayıldı.