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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş (79), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 00:16 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 00:16
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi

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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli, 4 çocuk babası Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kurtulmuş'un paylaşımında, Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sırada çekilen bir fotoğraf da yer aldı.

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