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CHP'li Ekrem İmamoğlu yolsuzluk çetesinin temellerini Beylikdüzü'nde attı

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çarkının temellerinin Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldığı bildirildi. İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından Beylikdüzü'nde birlikte çalıştığı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 08:12 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 08:39
CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzluk çetesinin temellerini Beylikdüzü’nde attı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kurduğu kadroları ve ilişkileri gün yüzüne çıkardı.

2014-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından aynı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart 2025 tarihli açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü elebaşı" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişileri İBB'de üst düzey görevlere getirdiği" vurgulandı. İmamoğlu ise "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

A TAKIMINA TOPLU SORUŞTURMA
İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve İBB dönemlerinde en yakınında yer alan isimler hakkındaki suçlamalar şu şekilde:

Murat Ongun (Takvim.com.tr)Murat Ongun (Takvim.com.tr)

-Murat Ongun: Beylikdüzü'nde danışman, İBB'de başkan danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıydı. "Örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

-Fatih Keleş: Beylikdüzü ve İBB Meclis Üyesi, İBB Spor Kulübü Başkanı. Aynı suçlamayla tutuklandı.

Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

-Turan Taşkın Özer: Beylikdüzü'nde hukuk danışmanıydı. Sonrasında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İstanbul Milletvekili oldu. Dokunulmazlığı nedeniyle dosyası ayrıldı.

Serdal Taşkın (İBB internet sitesi)Serdal Taşkın (İBB internet sitesi)

-Serdal Taşkın: Beylikdüzü Belediyesi'nden milyonlarca liralık ihale aldı. İBB'de Kültür A.Ş. Genel Müdürü yapıldı. Soruşturmada tutuklandı.

Taner Çetin (Sosyal medya)Taner Çetin (Sosyal medya)

-Taner Çetin: Beylikdüzü'nde Kültür Müdürüydü. Gerçekleşmeyen hayali söyleşi için belediye kasasından 987 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi. İBB Basın Yayın Daire Başkanı oldu.

Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)

-Emrah Bağdatlı: Murat Ongun'un danışmanı olarak tanıtıldı. Medya A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale aldığı, paravan şirketlerle milyonlarca liralık işlem yaptığı iddia ediliyor. Şu anda firari.

Mehmet Murat Çalık (Takvim.com.tr)Mehmet Murat Çalık (Takvim.com.tr)

-Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan Belediye Başkanlığı'na kadar yükseldi. 2024 sonrası tutuklandı.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMADA
İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınmasıyla ilgili gündeme gelen para sayma görüntüleri de bu dosyanın parçası. Görüntülerde yer alan Fatih Keleş, ifadesinde, çantalardaki paraları Turan Taşkın Özer'den aldığını, kendisine "bağış parası" olarak verildiğini söyledi. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, ifadeler, para akışının Beylikdüzü bağlantılı isimler üzerinden yürüdüğünü ortaya koydu.

CHP'deki para sayma görüntüleri (Takvim.com.tr)CHP'deki para sayma görüntüleri (Takvim.com.tr)

FİRARİ "KASA"NIN 60'TAN FAZLA İHALESİ VAR
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Medya A.Ş. ve KİPTAŞ üzerinden birçok ihaleyi kendi ve çalışanlarının adına kurulan firmalar aracılığıyla aldığı tespit edildi. İddiaya göre Bağdatlı, sistemli bir şekilde paravan şirketlerle milyonluk vurgunlar yaptı. Murat Ongun ile yakın ilişkide olduğu belirtilen Bağdatlı, operasyonlardan kısa süre önce yurt dışına çıktı.

İBB binası (Takvim.com.tr)İBB binası (Takvim.com.tr)

İŞTE O YAPILANMA
-BEYLİKDÜZÜ DÖNEMİ (2014-2019)
Ekrem İmamoğlu – Belediye Başkanı
Murat Ongun – Danışman
Fatih Keleş – Meclis Üyesi
Turan Taşkın Özer – Hukuk Danışmanı / CHP İlçe Başkanı
Serdal Taşkın – Belediyeden 42 milyonluk ihale alan iş insanı
Taner Çetin – Kültür Müdürü (hayali söyleşi vurgunu)
Mehmet Murat Çalık – Belediye Başkan Yardımcısı ve Teknik Koordinatör

CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)

-İBB DÖNEMİ (2019-2025)
Ekrem İmamoğlu – Belediye Başkanı (Tutuklu)
Murat Ongun – Başkan Danışmanı, Medya A.Ş. Yön. Kur. Başkanı (Tutuklu)
Fatih Keleş – Meclis Üyesi, Spor Kulübü Başkanı (Tutuklu)
Turan Taşkın Özer – Milletvekili (Dosyası ayrıldı)
Serdal Taşkın – Kültür A.Ş. Genel Müdürü (Tutuklu)
Taner Çetin – Basın Yayın Daire Başkanı
Nuri Aslan – Meclis Üyesi, Başkan Vekili
Emrah Bağdatlı – Medya A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale alan, firari "kasa"

MEHMET MURAT ÇALIK DA DOSYADA
Öte yandan, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki kadroların içinde yer alan bir başka isim olan Mehmet Murat Çalık da soruşturma dosyasına dahil edildi. Çalık, 2014-2019 döneminde İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında başkan yardımcısı ve teknik koordinatör olarak görev yaptı.

2019'da ise İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinin ardından görevine devam eden Çalık, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Nuri Aslan (AA)Nuri Aslan (AA)

BAŞKAN VEKİLLİĞİNE BEYLİKDÜZÜ'NDEN GELEN İSİM
İBB Başkan Vekilliğine seçilen Nuri Aslan da, 2011-2019 arasında Beylikdüzü Kent Konseyi'nde görev yaptıktan sonra meclis üyeliğine getirilmişti. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada Aslan, İBB Başkan Vekili olarak belirlendi.

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