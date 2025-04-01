CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzluk çetesinin temellerini Beylikdüzü’nde attı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kurduğu kadroları ve ilişkileri gün yüzüne çıkardı.

2014-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından aynı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart 2025 tarihli açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü elebaşı" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişileri İBB'de üst düzey görevlere getirdiği" vurgulandı. İmamoğlu ise "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla tutuklandı.



A TAKIMINA TOPLU SORUŞTURMA

İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve İBB dönemlerinde en yakınında yer alan isimler hakkındaki suçlamalar şu şekilde: