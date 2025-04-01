MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı!

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyareti yapıldı. DEM Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne giderek ilk kez bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. MHP'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir bulundu.



DEM Parti heyetindeyse Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı. Samimi tavırların sergilendiği görüşmede misafirlere çay ve baklava ikram edildi. Bayramlaşmanın ardından Topcu, DEM Parti heyetine Bahçeli'ye hediye edilen eşyaların bulunduğu, "Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu"nu gezdirdi.

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