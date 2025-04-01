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Liderlerden Başkan Erdoğan'a bayram tebriki!

Başkan Erdoğan, Fransa’dan Malezya’ya kadar çok sayıda liderle telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Aralarında Macron’un da bulunduğu liderler, Başkan Erdoğan’ın bayramını tebrik etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
Liderlerden Başkan Erdoğan’a bayram tebriki!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan'ı arayan Macron, Başkan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla daha önce de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de aralarında bulunduğu birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğandan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradıBaşkan Erdoğandan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı

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