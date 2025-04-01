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Çorum'da domatesleri çöpe döken satıcıya para cezası!

Çorum'da domatesleri daha uygun fiyata satmak yerine çöpe döken pazarcı ve malların gerçek sahibine 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:29
Çorum’da domatesleri çöpe döken satıcıya para cezası!

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Çorum'da domatesleri daha uygun fiyata satmak yerine çöpe döken pazarcı ve malların gerçek sahibine 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceği bildirildi.

Domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası

Pazarcı domatesleri çöpe döktü. (Takvim.com.tr)Pazarcı domatesleri çöpe döktü. (Takvim.com.tr)

Açıklamayı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptı.



Bakan Yardımcısı Gürcan'ın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yardımcısı Gürcan'ın paylaşımı (Sosyal medya)


17,2 MİLYON TL'YE KADAR CEZA KESİLECEK
Gürcan yaptığı paylaşımda, "Çorum'da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada; darlık oluşturmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili Z.R. ve malların gerçek sahibi olan Z. unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatılmış olup, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesilecektir. Ayrıca, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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