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İSKİ baraj doluluk oranları: Nisan'ın ilk günü İstanbul barajlarında su durumu nedir?

1 Nisan 2025 Salı günü İSKİ baraj doluluk oranları son dakika gelişmeleri arama motorlarından en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Baharın ilk günlerinde İstanbul yağmurla güne uyanırken yurt genelinde hava durumu benzer şekilde seyrediyor. Peki İstanbul barajlarında son durum nedir? Bahar yağmurlarının ardından İSKİ baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte bugünkü baraj doluluk grafiği ve Alibey, Istrancalar, Terkos, Ömerli barajlarında son durum.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:51
İSKİ baraj doluluk oranları: Nisan’ın ilk günü İstanbul barajlarında su durumu nedir?

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1 Nisan 2025 Salı günü İSKİ baraj doluluk oranları son dakika gelişmeleri arama motorlarından en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Baharın ilk günlerinde İstanbul yağmurla güne uyanırken yurt genelinde hava durumu benzer şekilde seyrediyor.

İSKİİSKİ

1 Nisan 2025 Salı İSKİ baraj doluluk oranları yüzdesi nedir?

İSKİ baraj doluluk oranlarına göre son kaydedilen veri 80.15 olarak ölçülmüştür.

İSKİİSKİ

İstanbul barajlarında sırasıyla doluluk oranları

Ömerli - %90+

Darlık - %75+

İSKİİSKİ

Elmalı - %90+

Terkos - %80+

İSKİİSKİ

Alibey - %65+

Büyükçekmece - %75+

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sazlıdere - %60+

Istrancalar - %40+

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kazandere - %85+

Pabuçdere - %85+

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