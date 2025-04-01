1 Nisan 2025 Salı günü İSKİ baraj doluluk oranları son dakika gelişmeleri arama motorlarından en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Baharın ilk günlerinde İstanbul yağmurla güne uyanırken yurt genelinde hava durumu benzer şekilde seyrediyor.
1 Nisan 2025 Salı günü İSKİ baraj doluluk oranları son dakika gelişmeleri arama motorlarından en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Baharın ilk günlerinde İstanbul yağmurla güne uyanırken yurt genelinde hava durumu benzer şekilde seyrediyor.
1 Nisan 2025 Salı İSKİ baraj doluluk oranları yüzdesi nedir?
İSKİ baraj doluluk oranlarına göre son kaydedilen veri 80.15 olarak ölçülmüştür.
İstanbul barajlarında sırasıyla doluluk oranları
Ömerli - %90+
Darlık - %75+
Elmalı - %90+
Terkos - %80+
Alibey - %65+
Büyükçekmece - %75+
Sazlıdere - %60+
Istrancalar - %40+