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Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti: Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'a dua etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:31
Başkan Erdoğan’dan kabir ziyareti: Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’a dua etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da ailesi ile birlikte geçirdi.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Erdoğan, daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.

Başkan Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti (Takvim.com.tr)

ANNE VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET EDİP DUA ETTİ

Erdoğan merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.
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