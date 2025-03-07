Vedat Milor ve Kent Lokantası gerçeği... Ticaret Bakanlığı neden inceleme başlattı? Açıklama geldi

İMAMOĞLU ALGI PEŞİNDE: LOKANTAYA GİDENLERLE UĞRAŞIYORLAR İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık." iddiasında bulundu.

CHP ve Ekrem İmamoğlu yandaşları, Ticaret Bakanlığı'nın yemek eleştirmeni Vedat Milor 'a Kent Lokantası'nda yemek yediği için soruşturma açtığını öne sürdü.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLADI... VEDAT MİLOR GERÇEĞİ Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada incelemenin CİMER'e yapılan bir şikayet üzerine başladığı belirtildi.

ÖRTÜLÜ REKLAM MI YAPILDI?

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Vedat Milor'un 4 Ocak 2025 tarihinde yayımladığı "40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı videosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantaları'nın örtülü reklamını yaptığı iddiasıyla incelemeye alındığını belirtti.

Vedat Milor'un YouTube'da yaptığı paylaşım (Ekran görüntüsü)

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR'un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" bünyesinde faaliyet gösteren "Kent Lokantası" isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat MİLOR'dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu'nda görüşülerek karar bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."