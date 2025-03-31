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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı! "Trabzon'un kıymetli evladına Allah'tan rahmet diliyorum"

Sahnede fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'den taziye mesajı geldi. Bahçeli paylaşımında, "Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 18:11 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 18:33
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Volkan Konak paylaşımı! Trabzon’un kıymetli evladına Allah’tan rahmet diliyorum

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.

Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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