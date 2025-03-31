AK Parti’de siyasi partiler arası bayramlaşma: MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından yaşananlarla ilgili, "Gençleri provoke eden, toplumu birbirine düşüren, yerli ve milli kaynaklarımıza bu kadar düşman bir tutumu, ülkeyi yurt dışındaki odaklara şikayet eden ülkesi ve milletiyle barışık olmayan bu bakış açısını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti. AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP heyeti ziyaret etti. (AA) Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezine ilk ziyareti, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Uygur, MHP heyetiyle bayramlaşmada, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden zulme ve soykırıma 'dur' demeye, İsrailli bakanların hadsiz sözlerinin aksine daha da güçlü ve gür bir şekilde 'daha adil bir dünya mümkün' demeye ve insanlığın yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi. Uygur, Cumhur İttifakı olarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini dile getirdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara da değinen Uygur, şöyle konuştu: "Ortada bir hukuki soruşturma var. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Yargı bağımsız ve ortaya atılan iddia bir yolsuzluk iddiası. Bu iddiayı ortaya atanlar ve hukuki delilleri ortaya koyanlar kendi içlerinden birileri. CHP Genel Başkanının sağduyu, basiret ve ferasetten yoksun, muvazeneyi kaybetmiş bir şekilde toplumun dinamiklerini kutuplaştıran, her türlü provokasyona zemin hazırlayan anlayışını kabul etmek mümkün değil." "İTİRAZLAR YARGI MERCİLERİNDE DİLE GETİRİLMELİ"

Olaylar sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine yönelik kullanılan çirkin ifadelere tepki gösteren Uygur, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu dile getirdi.