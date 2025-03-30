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CHP'li İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat anjiyo oldu

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altına alınan Polat anjiyo oldu.

Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 22:44 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 22:44
CHP’li İBB’ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat anjiyo oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a anjiyo işlemi yapıldı.

Polat, dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat anjiyo oldu.

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