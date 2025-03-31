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31 Mart 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi: İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik yok?

İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini bildiriyor. Peki bugün elektrik hangi ilçelerde yok? İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 11:05 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 11:05
31 Mart 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi: İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik yok?

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Megakent İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul'da elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini bildiriyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Elektrikler ne zaman gelir?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 31 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerin listeleri güncellendiği için takibini yapmak önem arz ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir.