31 Mart 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi: İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik yok?

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Megakent İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul'da elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini bildiriyor.

(Takvim Foto Arşiv) Elektrikler ne zaman gelir? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 31 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerin listeleri güncellendiği için takibini yapmak önem arz ediyor.