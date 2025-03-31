Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazı!

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Ülkenin tüm illerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanarak bayram coşkusunu yaşadı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Ülkenin tüm illerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanarak bayram coşkusunu yaşadı.
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazına katılan vatandaşlar, tekbirler eşliğinde saf tuttu ve dualar etti.
Namazın ardından okunan hutbede, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı ve Suriye halkının yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kenetlenerek yeni bir başlangıç yapması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, ülkenin yeniden inşası ve barışın tesis edilmesi için dua edildi.
Bayram namazını Emevi Camii'nde kılan Ömer Şahrur, AA muhabirine, Suriye'de Esad rejimi olmadan ilk bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Şahrur, "Halkımızı fakirleştiren, aşağılayan, öldüren ve göç ettiren zalim rejimden kurtulduk. Bugün, tüm İslam alemiyle birlikte özgürce bayram sevincini yaşıyoruz." dedi.
TÜRKİYE'NİN BÜYÜK DESTEĞİ SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Şahrur, "Bu zafer, kahramanlarımızın mücadelesi ve kardeş Arap ülkeleri ile Türkiye'nin büyük desteği sayesinde gerçekleşti. İnşallah Suriye, bir daha asla zulüm ve istibdat yönetimine dönmeyecek." diye konuştu.
"ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIYORUZ"
Suudi Arabistan'da yaşayan ve yakında Suriye'ye geri döneceğini belirten Haviye Attar da duyduğu mutluluğu paylaştı.
Attar, "Artık özgürlüğün tadını çıkarıyoruz. Şu an her konuda özgürüm ve bu bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Esad döneminde korku ve baskı vardı. Onun yönetimi insanı tiksindiriyordu. Allah onu kahretsin. Ama şimdi, hamdolsun, özgürce duygularımızı ifade edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Artık ibadetlerini özgürce gerçekleştirebildiğini vurgulayan Attar, "Artık namazımızı kılabiliyor, Emevi Camii'ni ziyaret edebiliyoruz. Eskiden bu mümkün değildi. Allah'a şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.
"İNŞALLAH KISA SÜREDE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"
Bayramı özellikle ülkesinde geçirmek ve rejimin düşüşünü kutlamak için arkadaşıyla birlikte İngiltere'den geldiğini belirten Ragad Şamiye ise "Esad rejimi 60 yıldır ülkeyi yaşanmaz hale getirdi. Ama artık özgürüz. İnşallah kısa sürede ülkemizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.