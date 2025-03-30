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Resmi kurumlar, devlet daireleri bayramda açık mı? Çalışma saatleri nasıl?

Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak ediliyor. Bayram süresince kamu kurumları ve devlet dairelerinin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki resmi kurumlar, devlet daireleri bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nda çalışma saatleri nasıl?

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 18:45 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 09:39
Resmi kurumlar, devlet daireleri bayramda açık mı? Çalışma saatleri nasıl?

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Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor. Bayramın ilk günü kamu kurumları ve devlet dairelerinin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Resmi kurumlar ve devlet daireleri bayramda açık mı?

Ramazan Bayramı resmi tatili 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, bayram tatilinin sonrasındaki 2-3-4 Nisan (Çarşamba, Perşembe, Cuma) günleri de idari izin olarak belirlenmiştir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Çalışma saatleri nasıl?

30 Mart'tan 4 Nisan'a kadar olan dönemde kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacaktır. Bankalar ise 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri kapalı olup, 2 Nisan Çarşamba günü normal mesai saatlerine dönecektir.

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