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Bayramda havale ve EFT yapılır mı? Para hesaba ne zaman geçer?

Ramazan Bayramı bugün itibarıyla başladı. Bayramın ilk günü vatandaşlar tarafından bazı sorulara yanıt aranıyor. Bayramda banka aracılığıyla yapılacak işlemlerde aksama olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda havale ve EFT yapılır mı? Bayramda yatırılan para hesaba ne zaman geçer?

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 09:40
Bayramda havale ve EFT yapılır mı? Para hesaba ne zaman geçer?

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar günü, bugün itibarıyla başladı. Bayram süresi boyunca vatandaşlar bazı sorulara yanıt arıyor. Özellikle bankalar üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili endişeler bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayramda havale ve EFT yapılabilir mi?

Bankalar bayram süresi boyunca kapalı olacak. Bu süre içinde vatandaşlar aynı banka içerisinde para transferi işlemi yani havale işlemi gerçekleştirebilecek.

Ancak bankalar arası para transfer işlemi yani EFT işlemi gerçekleştiremeyecek.

AAAA

Bayramda para hesaba ne zaman geçer?

EFT ile para transferi gerçekleştiren vatandaşların işlemi resmi tatil sona erdikten hesaplara yansıyacak. EFT işlemleri bankaların açıldığı 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra hesaplara aktarılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, özel ve devlet bankaları, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar, 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde hizmete kapalı olacak.

Vatandaşlar bu süreçte işlemlerini internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayramda internet bankacılığından hangi işlemleri yapabilirim?

Bankaların kapalı olduğu zaman aralığında vatandaşlar genellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor.

FAST ile birlikte kullanıcılar işlem ücreti ödeyerek para transferi yapabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MOBİL BANKACILIK İLE YAPILABİLEN İŞLEMLER;

  1. Hesaplar Arası Havale
  2. Hesaba Havale
  3. IBAN ile Havale
  4. Kredi Kartı Bilgileri
  5. Borç Ödeme
  6. Ödeme Talimatı
  7. Asıl Kart Başvuru
  8. Ek Kart Başvuru
  9. Limit Artış Başvuru
  10. SGK İşlemleri
  11. SGK Tahsilat
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