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Bayramda kesintisiz sağlık hizmeti! Bakan Memişoğlu duyurdu: 11 bin 400 personel görevde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca 11 bin 400 sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı. Türkiye genelinde 3 bin 366 ambulans, 204 UMKE aracı ve 1020 UMKE personeliyle kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 19:17 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 19:17
Bayramda kesintisiz sağlık hizmeti! Bakan Memişoğlu duyurdu: 11 bin 400 personel görevde

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin görev yapacağını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca acil sağlık hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanındayız. Bu kapsamda her gün, 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, 1020 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız. Sağlık ailemizin her bir ferdine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

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