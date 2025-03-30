İsrailli bakan Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulundu.
Bakan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulundu.
Bakan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.
"SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır." ifadelerini kullanarak İsrailli bakanın küstah açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi
Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KÜSTAHÇA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından yapılan açıklamayı "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti. Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu tutumun, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."