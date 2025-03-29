Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti'den "Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer" tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Gazze'deki katliamına hem askeri hem de siyasi olarak destek vermeyi sürdürüyor!
SİYONİSTLER HEDEF GÖSTERDİ CEMAL KAFADAR VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
Harvard Üniversitesi, İsrail destekçileri tarafından "Filistin yanlısı" olduğu gerekçesiyle hedef gösterilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi.
Fotoğrafta: Cemal Kafadar (X)
Kafadar ve yardımcısı anti-semitizmle suçlandı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİYONİZMİN TÜM DÜNYAYI KÖLELEŞTİRME ÇABASI
Harvard Üniversitesi'nin skandal kararına AK Parti'den tepki geldi.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik siyonizmin tüm dünyayı köleleştirmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.
Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor.
Harvard Üniversitesi (Takvim.com.tr Arşiv)
Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini "köleleştirme" çabasından başka bir şey değildir.