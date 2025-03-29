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Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti'den "Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer" tepkisi

Harvard Üniversitesi, İsrail destekçileri tarafından “Filistin yanlısı” olduğu gerekçesiyle hedef gösterilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi. Skandal karara AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 09:43
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi

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SİYONİSTLER HEDEF GÖSTERDİ CEMAL KAFADAR VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
Harvard Üniversitesi, İsrail destekçileri tarafından "Filistin yanlısı" olduğu gerekçesiyle hedef gösterilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi.

Fotoğrafta: Cemal Kafadar (X)Fotoğrafta: Cemal Kafadar (X)

Kafadar ve yardımcısı anti-semitizmle suçlandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİYONİZMİN TÜM DÜNYAYI KÖLELEŞTİRME ÇABASI
Harvard Üniversitesi'nin skandal kararına AK Parti'den tepki geldi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik siyonizmin tüm dünyayı köleleştirmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.
Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor.

Harvard Üniversitesi (Takvim.com.tr Arşiv)Harvard Üniversitesi (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini "köleleştirme" çabasından başka bir şey değildir.

SİYONİZM İNSANLIK DÜŞMANIDIR
Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada "akademik düşünceyi siyonistleştirmek" isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."

İLK SKANDAL DEĞİL
Daha önce de üniversite yönetimi, İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunduğu için eleştirilen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay'e destek veren akademisyenlere baskı yapmıştı.

Claudine Gay (Takvim.com.tr Arşiv)Claudine Gay (Takvim.com.tr Arşiv)

2 REKTÖR İSTİFA ETTİRİLMİŞTİ
Gay, antisemitizm suçlamaları nedeniyle ABD Kongresi'nde ifade vermeye çağrılmış, ardından artan baskılar sonucu istifa etmek zorunda kalmıştı.

Elizabeth Magill (Fotoğraf: AA)Elizabeth Magill (Fotoğraf: AA)

Benzer şekilde Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill de aynı süreçte görevini bırakmıştı. Harvard'daki bu son gelişme, akademik kurumların politik baskılara boyun eğmesi tartışmalarını alevlendirirken, üniversitelerde ifade özgürlüğünün giderek daha fazla tehdit altında olduğunu gösteriyor.

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