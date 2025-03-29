Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti'den "Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer" tepkisi

SİYONİZM İNSANLIK DÜŞMANIDIR

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada "akademik düşünceyi siyonistleştirmek" isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."

İLK SKANDAL DEĞİL

Daha önce de üniversite yönetimi, İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunduğu için eleştirilen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay'e destek veren akademisyenlere baskı yapmıştı.