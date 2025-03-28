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ABD'de federal yargıçtan Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmeyecek

ABD’de federal yargıç, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı. Kararda, hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 02:27 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 02:29
ABD’de federal yargıçtan Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmeyecek

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ABD'de federal yargıç, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Öztürk'ün avukatının mahkemeye başvurusu üzerine yazılı kararını açıkladı.

SINIR DIŞI EDİLMEYECEK
Casper, iki sayfalık kararında, Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin "Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru" sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti.

Türk öğrenciye akılalmaz gözaltı!

HÜKÜMET SAVUNMA YAPACAK
Kararda, hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

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