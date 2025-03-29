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Peş peşe yaşanan iki felaket yürekleri sızlatmıştı! Bakanlık çalışmalara hız verdi! Yönetmelikte değişikliğe gidiliyor

Bolu ve Bursa'da meydana gelen ve kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan yangınlar için bakanlık, yönetmelik değişikliği çalışmalarına hız verdi. Yeni yönetmelikle otel ve kamuya açık binalar 6, 12 ay ya da 2 yıllık periyotlarla denetimden geçecek

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 10:24
Peş peşe yaşanan iki felaket yürekleri sızlatmıştı! Bakanlık çalışmalara hız verdi! Yönetmelikte değişikliğe gidiliyor

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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasından kısa bir süre sonra bu kez de Uludağ'da bir otelde aynı kabus yaşandı.

Arka arkaya gelen bu facialar üzerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yangın yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yapılması için başlattığı çalışmalara hız verdi.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasından kısa bir süre sonra bu kez de Uludağ'da bir otelde aynı kabus yaşandı. (AA)Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasından kısa bir süre sonra bu kez de Uludağ'da bir otelde aynı kabus yaşandı. (AA)

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu'na yangın yönetmeliğinde yapılacak değişiklik ve yasak olarak atılması gereken adamlar ile ilgili bilgi verdi. Buna göre yangın yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler şöyle:

PERİYOTİK DENETİM: Otel, motel, pansiyon gibi turistik konaklama tesisleri okul, hastane, AVM, fabrika, petrol istasyonu, şarj istasyonları da 6 ay, 12 ay ya da 2 yıllık periyotlarda denetlenecek.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirmişti. (AA)Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirmişti. (AA)



YANGIN UZMANLARI: Denetimler binaların sınıflandırılmalarına göre gerçekleştirilecek. Örneğin rafineri gibi tehlikeli yerlerde belediye itfaiyeleri, mağaza, işyeri gibi yerlerde ise sertifikalandırılmış yangın uzmanları tarafından denetim yapılacak.

OTELLER NASIL DENETLENECEK?
Yatak kapasitesi 50'ye kadar olan turistik tesisler 24 ay, üstünde olanlar ise 12 ayda bir yangın uzmanı tarafından denetlenecek.

MÜCAVİR ALAN: Mücavir alanlarda yangına müdahalede il belediyelerinin sorumlu olması, turizm bölgelerine özel itfaiye kurulması gündemde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yangın yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yapılması için çalışma başlattı. (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yangın yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yapılması için çalışma başlattı. (AA)

AKARYAKIT İSTASYONLARI: Akaryakıt istasyonları, parlayıcı, patlayıcı depolama tesislerindeki emniyet mesafeleri konusunda güncelleme yapılacak.

ŞARJ İSTASYONLARI: Hayatımıza son yıllarda giren ve uygulaması giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ile binaların dış cephelerine kurulan güneş enerjisi sistemleri için özel yangın önlemleri alınacak.

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