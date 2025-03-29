Peş peşe yaşanan iki felaket yürekleri sızlatmıştı! Bakanlık çalışmalara hız verdi! Yönetmelikte değişikliğe gidiliyor

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasından kısa bir süre sonra bu kez de Uludağ'da bir otelde aynı kabus yaşandı.

Arka arkaya gelen bu facialar üzerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yangın yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yapılması için başlattığı çalışmalara hız verdi.