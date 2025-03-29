Resmi kurumlar, devlet daireleri bayramda açık mı? Çalışma saatleri nasıl?

Ramazan Bayramı yarın başlıyor. Bayramın ilk gününe kısa bir süre kala kamu kurumları ve devlet dairelerinin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.
Ramazan Bayramı yarın başlıyor. Bayramın ilk gününe kısa bir süre kala kamu kurumları ve devlet dairelerinin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.
Resmi kurumlar ve devlet daireleri bayramda açık mı?
Ramazan Bayramı resmi tatili 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, bayram tatilinin sonrasındaki 2-3-4 Nisan (Çarşamba, Perşembe, Cuma) günleri de idari izin olarak belirlenmiştir.
Çalışma saatleri nasıl?
30 Mart'tan 4 Nisan'a kadar olan dönemde kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacaktır. Bankalar ise 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri kapalı olup, 2 Nisan Çarşamba günü normal mesai saatlerine dönecektir.