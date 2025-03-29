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İBB eski Başkanı İmamoğlu bu seferde ülkesini şikayet için kolları sıvadı!

İmamoğlu, Genel Başkanı Özgür Özel ve eşinin başlattığı ağlama seansına katıldı! ABD  medyasına mektup yazdı. “tutuklanmama tepki göstermediniz” deyip dert yandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Mart 2025
İBB eski Başkanı İmamoğlu bu seferde ülkesini şikayet için kolları sıvadı!

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İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, 560 milyar TL'lik yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Özgür Özel ile eşi Dilek İmamoğlu'nun ardından ülkesini şikayet için kolları sıvadı. The New York Times'a mektup yazdı.

Avrupa ve ABD'ye sitem ederken farkında olmadan Türkiye'ye övgüler yağdırdı: Şüphesiz ki son olaylar Türkiye'nin stratejik önemini artırdı. Ancak, jeopolitik dengeler beni görmenize engel değil.

Hakkında yakalama kararı verilen 11 firariden 6'sının yurt dışına kaçtığı saptandı. Firari şüpheliler aranıyor. (Takvim Gazetesi)Hakkında yakalama kararı verilen 11 firariden 6'sının yurt dışına kaçtığı saptandı. Firari şüpheliler aranıyor. (Takvim Gazetesi)
BAHÇELİ: İBB YANKESİCİ
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. İBB'deki yolsuzluk olayını da gündemine aldı:
IBB yankesicilerin eline, siyasi emellerine hapsolmuştur. Hukuku çarpıtmak art niyettir.
Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu iddia edilen suç örgütüyle ilgili soruşturma hız kazandı.
Hakkında yakalama kararı verilen 11 firariden 6'sının yurt dışına kaçtığı saptandı. Firari şüpheliler aranıyor.

Ekrem İmamoğlu New York Timesa beni niye sattınız yazısı: Türkiyeyi şikayet etti! ABD ve Batıya baskı yapın çağrısıEkrem İmamoğlu New York Timesa beni niye sattınız yazısı: Türkiyeyi şikayet etti! ABD ve Batıya baskı yapın çağrısı
Ekrem İmamoğlu New York Times'a "beni niye sattınız" yazısı: Türkiye'yi şikayet etti! ABD ve Batı'ya "baskı yapın" çağrısı
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