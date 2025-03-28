Kaj Joakim Medin silahlı terör örgütü üyeliği ve Başkan Erdoğan’a hakaret suçlarından tutuklandı!

TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETTE BULUNDU Suriye'de çatışma bölgelerinde de bulunduğu tespit edilen Medin'in, 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ettiği, buralarda Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkarıldı.

TERÖR EYLEMLERİNİ SOSYAL MEDYA VE ULUSAL BASINA SERVİS ETTİ Şüphelinin, İsveç 'in Ete gazetesinin muhabiri olduğu, Stockholm şehrindeki eylemin sosyal medyada ve ulusal basında yer almasında sorumlu olduğu belirlendi.

Medin terör propagandası için yazdığı kitabı sosyal medya hesabından paylaştı. (Ekran görüntüsü)

TERÖR PROPGANDASI YAPTIĞI ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YER ALIYOR

Şüphelinin, sosyal medya hesabından çok sayıda PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarının olduğu, ayrıca örgütsel içerikli kitap basımı, haber paylaşımı ve örgütsel eylemleri düzenli olarak anlatan internet haberleri yaptığı tespit edildi.

İstanbul'da, tercüman ve avukatın da aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.