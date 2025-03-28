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Kaj Joakim Medin silahlı terör örgütü üyeliği ve Başkan Erdoğan'a hakaret suçlarından tutuklandı!

İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanan İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin'in terör örgütü YPG/PKK'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı. Şüphelinin, sosyal medya hesabından çok sayıda PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarının olduğu, ayrıca örgütsel içerikli kitap basımı, haber paylaşımı ve örgütsel eylemleri düzenli olarak anlatan internet haberleri yaptığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 01:51 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 01:55
Kaj Joakim Medin silahlı terör örgütü üyeliği ve Başkan Erdoğan’a hakaret suçlarından tutuklandı!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN YPG/PKK EYLEMLERİNE KATILDI
Medin'in terör örgütü YPG/PKK'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.

ʺStockholm'deki skandalın altından Andreas isimli terörist çıktıʺ haberi için fotoğrafı fotoğrafı tıklayın (Takvim.com.tr)ʺStockholm'deki skandalın altından Andreas isimli terörist çıktıʺ haberi için fotoğrafı fotoğrafı tıklayın (Takvim.com.tr)



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyelerince belediye binası önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak örgütsel eylem yapıldığı tespiti üzerine 13 Ocak 2023'te soruşturma başlattı.

İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin (Takvim.com.tr)İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin (Takvim.com.tr)

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edildi.

ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI GÖZALTINA ALINDI
Cumhurbaşkanına hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Medin'in, dün ülkeye giriş yaptığını tespit eden emniyet ekipleri şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak terör eylemi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak terör eylemi (Takvim.com.tr)

TERÖR EYLEMLERİNİ SOSYAL MEDYA VE ULUSAL BASINA SERVİS ETTİ
Şüphelinin, İsveç'in Ete gazetesinin muhabiri olduğu, Stockholm şehrindeki eylemin sosyal medyada ve ulusal basında yer almasında sorumlu olduğu belirlendi.

TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETTE BULUNDU
Suriye'de çatışma bölgelerinde de bulunduğu tespit edilen Medin'in, 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ettiği, buralarda Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Medin terör propagandası için yazdığı kitabı sosyal medya hesabından paylaştı. (Ekran görüntüsü)Medin terör propagandası için yazdığı kitabı sosyal medya hesabından paylaştı. (Ekran görüntüsü)

TERÖR PROPGANDASI YAPTIĞI ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YER ALIYOR
Şüphelinin, sosyal medya hesabından çok sayıda PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarının olduğu, ayrıca örgütsel içerikli kitap basımı, haber paylaşımı ve örgütsel eylemleri düzenli olarak anlatan internet haberleri yaptığı tespit edildi.

İstanbul'da, tercüman ve avukatın da aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.


Öte yandan Medin'in FETÖ'cü Bülent Keneş'le röportaj yaptığı belirlendi.

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