İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
11 İSİM ARANIYOR
Suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 6'sı yurt dışına kaçtığı belirlenen toplam 11 firari isim aranıyor.
Peki, bu isimler kimler? İşte o liste...
Emrah Bağdatlı
Bir dönem basın sektöründe kameraman olarak çalıştığı öğrenilen Emrah Bağdatlı'nın, sahibi olduğu "Şimdi Yapım ve Değişik Hikâyeler" isimli şirketleri ile İBB iştiraklerinden yüklü miktarda ihaleler aldığı belirlendi. Bağdatlı, söz konusu ihalelerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor, Murat Ongun'un kasası olarak gösteriliyor.
Merthan Açıl
2023 yılında Creative Media isimli reklam şirketini satın alan ve sonrasında Kültür AŞ'den çeşitli ihaleler alan Merthan Açıl, bu ihalelerde usulsüzlük yapmakla ve suç örgütüne para aktarmakla suçlanıyor. Açıl, aynı zamanda Şeyma Subaşı'nın da eniştesi.
Ali Gül
Gül İnşaat'ın sahibi olan Ali Gül, 2024'te Büyükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcısı da dahil toplamda 22 kişinin gözaltına alındığı temelsiz villalar soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ali Gül, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ortak yaptıkları inşaatlarda usulsüz işlemler yapmakla suçlanıyor.
Zafer Gül
Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün kardeşi olarak soruşturma dosyasında yer alan Zafer Gül, Ali Gül ile aynı suçlarla suçlanıyor.
İnan Boztaş
Crea Ajans isimli şirketin sahibi olan İnan Boztaş, İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den aldığı ihalelerde yolsuzluk yapmak ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlanıyor.
İrfan Karakaş
Square Group isimli reklam şirketinin sahibi olan İrfan Karakaş, İBB'ye ait açık hava reklam alanlarındaki ihalelerden yolsuzluk yapmak ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlanıyor.
Kaan Ketenci
Suç örgütü üyesi olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve yolsuzluktan suçlanıyor.
Mustafa İlbak
İlbak Holding'in sahiplerinden olan Mustafa İlbak; Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, PL Reklamcılık Ticaret Sanayi ve Üniversite Medya Pazarlama şirketleriyle İBB'ye ait açık hava reklam alanları ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.
Ömer Gürsoy
Icon/Birlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Gürsoy, birçok şüpheli gibi İBB'ye ait açık hava reklam alanlarındaki ihalelerden yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.
Güldem Şık
Suç örgütü üyesi olmak ve ihaleye fesat karıştırmaktan suçlanıyor.
Orçun Muhittin Yılmaz
Suç örgütü üyesi olmak ve ihaleye fesat karıştırmaktan suçlanıyor.