Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu’nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme

0533***8036 numaralı GSM hattına yönelik yapılan HTS incelemesinde; İmamoğlu'nun, inşaat şirketine 50 milyon lira aktaran Hüseyin Köksal dahil suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen Serdal Taşkın, Murat Abbas, Kaan Sürmegöz, Fatih Keleş, Murat Ongun, Necati Özkan ve Buğra Gökçe ile 0533***8036 numaralı telefondan yüzlerce kez görüşme yaptığı tespit edildi.

Hüseyin Köksal. (Takvim.com.tr arşiv)

İŞTE O GÖRÜŞMELER

İmamoğlu'nun emniyet vermediği öğrenilen 0533***8036 numaralı hatta yönelik yapılan HTS incelemesinde İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat şirketine 50 milyon lira para aktardığı ortaya çıkan BVA ve Carsal Reklam şirketlerinin sahibi Hüseyin Köksal ile 5 kez görüşme yaptığı belirlendi.

İmamoğlu aynı numara ile örgüt üyesi olduğu öne sürülen Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8 defa, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11 defa, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile 2 defa, kasası Fatih Keleş ile 135 defa, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521 defa, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 defa ve Necati Özkan ile 469 defa görüştüğü tespit edildi.

Necati Özkan ile Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

İÇERİKLERE ULAŞILMASINI İSTEMEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun HTS incelemesi ile tespit edilen bu görüşmelerinin içeriklerine ulaşılmasını engellenmek amacıyla söz konusu telefonu adli makamlara teslim etmediği, söz konusu görüşmelerde suç örgütü üyelerine talimatlar verdiği değerlendiriliyor.

Ebru Özdemir. (Takvim.com.tr arşiv)

ÖZDEMİR TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'terör' soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Özdemir, 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. Örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ise hala firarda.