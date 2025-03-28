Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! Ramazan Bayramı’nda bazı köprü ve toplu taşımalar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda milyonları sevindirecek ulaşım düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki bazı otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Buna göre, 29 Mart- Cumartesi günü 00.00'dan 2 Nisan 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ayrıca, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı olacak.