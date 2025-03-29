Başkan Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış için desteğe hazır M. Ahmet olduğunu söyledi.

BATI AŞKI GÖZLERİNİ KÖR ETMİŞ

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi mandacılık talep ediyor. Başkan Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı Programı'nda konuştu.



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek "CHP'nin Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Batı aşkı gözlerini kör etmiş, gerçekleri göremiyorlar. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor, resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Mandacı deyince bize öfkeleniyorlar, bize saldırıyorlar. Sizin söylediklerinizin İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nden ne farkı var" dedi.



Erdoğan, Özgür Özel'in boykot çağrısına da değinerek, "CHP Genel Başkanı'nın yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. İşte sizler de takip ettiniz. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı.



ACILI ANNEYE DESTEK TELEFONU

Erdoğan, Kadıköy'de öldürülen Ahmet Minguzzi'nin (15) annesi Yasemin Akıncılar'ı aradı. "Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğim" dedi.



Başkan Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü.



Erdoğan, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti. Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim" dedi.