Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesiyle telefonda görüştü: Failler hak ettikleri cezayı alacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü.
FAİLLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAK
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. (Takvim.com.tr)
Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi.
"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı.
Yasemin Akıncılar Minguzzi oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğulmuştu. (İHA)
Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.
Başkan Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.
KADIKÖY'DE İTALYAN ŞEFİN OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İDDİANAME HAZIRLANDI
Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan iki çocuk şüpheli hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Minguzzi'nin arkadaşlarıyla Kadıköy'deki tarihi salı pazarında dolaştıkları sırada, suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarıldı.
İddianamede, suça sürüklenen çocuklardan U.B'nin 15 yaşındaki Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise birden fazla kez bıçakladığı belirtilerek, her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi